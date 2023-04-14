Генеральный прокурор Курманкул Зулушев на заседании Жогорку Кенеша 12 апреля рассказал подробности дела об угнанной машине, оказавшейся у сотрудника прокуратуры Алмазбека Абжалиева.

«По данным нашей службы, его друг из Турции ночью между 01:00 и 02:00 часами ночи позвонил ему и попросил поставить эту машину у себя в гараже. Есть доказательства из телефона. Он сообщил, что после просьбы друга поставил авто к себе в гараж. Расследование поставит точку», — сказал Зулушев.

Он заверил, что МВД уже занимается расследованием дела. Зулушев добавил, что если вину Абжалиева докажут, то он не избежит наказания.

О том, что угнанная машина оказалась у сотрудника прокуратуры Оша Алмазбека Абжалиева сообщали СМИ 11 апреля. По информации Kaktus.Media, владельца машины похитили и вывезли за пределы Бишкека.

«Оказалось, что мужчину связали скотчем и бросили в поле в Ысык-Атинском районе Чуйской области, а затем угнали его автомобиль Range Rover», — сообщали в издании.

Пострадавший написал заявление. Во время следствия милиция задержала троих подозреваемых, а машину нашли на парковке многоэтажного дома в Оше. По данным издания, Алмазбека Абжалиева тогда задержали.