Президент Садыр Жапаров 14 апреля уволил полпреда Ошской области Зиядина Жамалдинова и его заместителя Данияра Жаныкулова. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По информации администрации Жапарова, чиновников уволили «за ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей». Сообщается, что была образована комиссия по проверке деятельности руководства Ошской области, которая выявила факты нарушения. Новым полпредом Ошской области уже назначили Эльчибека Джантаева. До этого он был полпредом президента в Иссык-Кульской области и директором Агентства регионального развития при Минсельхозе.

Кроме Жамалдинова и Жаныкулова, под увольнение попал также аким Кара-Суйского района Ошской области Турусбек Ногоев. При этом в пресс-службе президента не сообщили, за какие именно нарушения чиновников сняли с должностей.

Ранее в сети распространилось видео, на котором показано, что человек похожий на Жаныкулова получает конверт от неизвестного человека. На этом же видео был замечен и Ногоев.

После публикации видео в Генеральной прокуратуре сообщили, что проверят информация о том, что Жаныкулов получает конверты от неизвестных людей.

До того как президент снял с должности Жамалдинова его работу успели раскритиковать в Жогорку Кенеше. В марте депутат Жусупбек Коргонбай уулу и несколько его коллег заявили, что Жамалдинов «незаконно оформил земельные участки на своего родного брата».

При этом сам Жамалдинов говорил, что это «клевета» и, что все выяснится после расследования соответствующих органов.

Зиядина Жамалдинова назначили полпредом Ошской области в июле 2021 года. А Данияра Жаныкулова назначили заместителем Жамалдинова в августе того же года.

Турусбек Ногоев занимал свою должность с мая 2021 года. В 2014 году тогдашний министр внутренних дел Абдылда Суранчиев говорил, что Ногоев — названый сын кримавторитета Алмазбека Бокушева.

Сам Ногоев подтвердил информацию и сказал, что в качестве названого отца Бокушева выбрали его родители. Тогда он сообщал, они находятся на постоянной связи с Бокушевым, но не вмешиваются в жизнь друг друга.