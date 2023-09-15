Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров пригрозил чиновникам немедленным увольнением в случае повторений аварий отопительных систем, как в городе Майлуу-Суу. Об этом он заявил 15 сентября на заседании с членами Кабмина.

«Чтобы я не слышал от вас слов, что зима пришла неожиданно. Подготовка к зиме должна быть на 100%. Если повторится ситуация, подобная в Майлуу-Суу в прошлом году, вы не успеете дойти до кабинета, как будете уволены», — пригрозил Жапаров.

Кроме того, он поручил провести разъяснительную работу среди населения по экономии электричества и, что каждый кыргызстанец должен быть готов к зиме.

Также Жапаров заявил о необходимости учений по восстановлению работы энергетических комплексов в случае аварий. В январе 2023 года в городе Майлуу-Суу ввели режим ЧС после того, как из-за сильных морозов так замерзли трубы водопровода. В результате в городе прекратилась подача тепла и питьевой воды.