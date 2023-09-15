Министр энергетики Таалайбек Ибраев пообещал, что в этом году уровень смога в Бишкеке снизится. Так чиновник ответил 15 сентября на вопрос депутата Бахридина Шабазова о решении проблемы смога в Бишкеке.

Ибраев рассказал, что в этом году мэрия Бишкека закупила 250 экологичных автобусов, закрыла мусорный полигон, 22 городских котельни перевели на газ, девять новостроек полностью газифицировали.

«На 1 сентября «Бишкекгаз» подключил более 18 тысяч домов. Это более 5 тысяч новых абонентов, из них 761 абонентов подключились к отоплению и более 800 к газовым плитам […] Думаю, в этом году этот вопрос [смога] в каком-то процентном соотношении снизится», — заявил Ибраев.

Последние несколько лет Бишкек каждую зиму возглавляет мировые рейтинги по уровню загрязнения воздуха. Несмотря на многочисленные обещания властей и рабочие группы по борьбе со смогом, ситуация с качеством бишкекского воздуха не меняется.