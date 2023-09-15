Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил баткенским пограничникам ключи от новых квартир в селе Торт-Куль Баткенского района. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета.

Торжественная церемония вручения состоялась 14 сентября. Двух и трехкомнатные квартиры получили военнослужащие войсковых частей №2021 и №2022. Сообщается, что во всех квартирах сделан современный ремонт и имеется вся необходимая бытовая техника. В самом же 48-квартирном доме предусмотрен спортзал и помещения для дополнительного обучения детей.

Кроме того, в ГКНБ также сообщают, что в селе Кулунду Лейлекского района завершили строительство пограничной заставы и сделана полная реконструкция офицерских домов и казарменных помещений.

Деньги на строительство объектов в селах Кулунду и Торт-Куль поступали из республиканского бюджета.

В первом квартале 2024 года ГКНБ планирует сдать в эксплуатацию еще один жилой дом, строящийся на территории войсковой части №2022. Ранее Ташиев уже вручил ключи от квартир пограничникам в Чуйской области и Джалал-Абаде.