Российский мобильный оператор «МегаФон» выходит на рынок Кыргызстана, но не будет запускать сотовую сеть. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, компания планирует запустить несколько пилотных проектов по благоустройству городской среды, транспортной безопасности и цифровизации процессов в промышленном секторе. Например, один из проектов — «МегаФон Экология» будет в режиме реального времени собирать, анализировать и передавать данные о состоянии окружающей среды.

Компания уже зарегистрировала представительство в Кыргызстане, офис «МегаФона» в Бишкеке начнет работу в октябре. На пост директора офиса назначили Александра Калошина.

В «Кыргызтелекоме» заявили, что они готовы предоставить российской компании всю необходимую инфраструктуру, а «МегаФон» в обмен даст программные решения с учетом опыта реализации проектов в других городах.

В РБК отмечают, что на рынок Кыргызстана «МегаФон» пытался выйти еще в 2008 году. Тогда компания хотела выкупить компанию «Бимоком», но так и не смогла этого сделать.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью РБК предположил, что «Мегафон» в Кыргызстане займется корпоративным заказами и будет строить частные сети LTE и 5G на территориях отдельных предприятий.