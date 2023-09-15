Посольство Кыргызстана в России выясняет личность 25-летнего кыргызстанца, жестоко убитого в Москве. Об этом 14 сентября сообщили в МИД.

По информации российский СМИ, 12 сентября в Москве нашли тела двух обезглавленных людей. Сообщалось, что один из убитых был 25-летний гражданин Кыргызстана. Второй убитый был 56-летний местный житель.

В результате расследования в качестве подозреваемого полиция России задержала 22-летнего гражданина Узбекистана.

Министерство иностранных дел Кыргызстана взяло расследование инцидента под свой контроль. В отношении подозреваемого прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье «Убийство».