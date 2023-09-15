«Международный аэропорт «Манас»» впервые купил два канадских самолета Dash-8-400 за собственные средства. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

По информации аэропорта, компания-производитель De Haviland Aircraft of Canada передаст Кыргызстану самолеты в мае 2024 года. В это время воздушные судна модифицируют с учетом законодательства и требований Гражданской Авиации Кыргызстана.

«С приобретением самолетов ОАО «МАМ» нацелено на решение социальных проблем, среди которых наивысший приоритет уделяется вопросам, связанным с доступностью и стоимостью авиабилетов на внутренних рейсах», — говорится в пресс-релизе.

Официальная церемония подписания договора прошла 10 сентября в Брюсселе.

О стоимости покупки в «Манасе» не сообщают, однако, согласно открытым данным, стоимость одного самолета Dash-8-400 может достигать $33,5 млн.