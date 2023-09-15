Оригинал материала опубликован на сайте издания «Азаттык».

В конце августа глава Китая Си Цзиньпин посетил Синьцзян и заявил о продолжении «китаизации ислама». Долкун Иса, президент Всемирного уйгурского конгресса, считает, что теперь положение мусульман региона ухудшится ещё больше.

— Визит [главы Китая] Си Цзиньпина в Синьцзян означает, что он продолжит свою политику геноцида этнических меньшинств, начавшуюся там в 2017 году. Его слова «мы китаизируем ислам» означают «мы никогда не откажемся от той политики, которую проводим здесь, мы её продолжим», — говорит Долкун Иса, президент Всемирного уйгурского конгресса. Общественное объдинение на постоянной основе поднимает проблемы Синьцзяна на международном уровне.

26 августа во время визита в Урумчи — административный центр Синьцзяна — Си Цзиньпин заявил, что необходимо «продолжить политику китаизации ислама», и добавил, что «борьба с терроризмом и сепаратизмом должна сочетаться с социальным развитием и верховенством закона» в регионе.

«Противостояние Исламу»

— Ислам не делится на китайский или арабский. И тот факт, что китайские власти заявляют о «китаизации», является их противостоянием исламу и большим ударом. Си Цзиньпин намерен уничтожить ислам в Синьцзяне, — говорит Иса, проживающий в Мюнхене.

Во время визита в Урумчи китайский лидер поручил чиновникам Синьцзяна «контролировать незаконную религиозную деятельность» и заявил, что «социальная стабильность остаётся главной задачей в регионе, а стабильность является законной гарантией развития». Однако Долкун Иса говорит, что закон сейчас не имеет силы в Синьцзяне и не даёт никаких гарантий.

— Си Цзиньпин заявил, что они «будут работать по закону». Однако в Синьцзяне законы не работают, они действуют в нарушение законов. Местные власти в качестве закона принимают и одобряют только сказанное господином Си. Вот почему поручения Си Цзиньпина могут усилить давление на такие меньшинства, как уйгуры и казахи, — говорит Иса.

После визита Си Цзиньпина в Урумчи международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала заявление, в котором говорится, что Пекин продолжает нарушать права уйгуров и других тюркоязычных мусульман в Синьцзяне. Майя Ванг, заместитель директора организации по Азии, заявила, что «государства — члены ООН не должны закрывать глаза на преступления против человечности».

100-дневная кампания «жестких ударов»

Международные организации ранее заявляли, что китайские власти заключили в лагеря Синьцзяна более миллиона уйгуров, казахов и других мусульман без суда и следствия. В Пекине это назвали «борьбой с экстремизмом», а политические лагеря — «центрами профессиональной подготовки». Однако вышедшие из лагерей люди рассказали, что там они подвергались насилию, избиениям и получали неназванные инъекции. Сообщается, что жителей Синьцзяна подвергали принудительному труду, женщин — насильной стерилизации, детей разлучали с родителями, а верующих преследовали за совершение намаза или чтение Корана.

Долкун Иса говорит, что положение мусульманского народа Синьцзяна по-прежнему остаётся тяжёлым, и считает, что международные организации и страны мира не должны закрывать на это глаза.

— Международные организации и ООН должны вместе работать над сложной ситуацией в Синьцзяне. Содействие прекращению геноцида — долг всех государств. Именно поэтому необходимо противостоять геноциду человечества, а не опираться на временную финансовую поддержку, — говорит он.

Президент Всемирного уйгурского конгресса говорит, что этим летом «100-дневная кампания жёстких ударов» китайских властей в Синьцзяне стала ещё одной мерой, которая усилила давление на население региона. Китайские издания писали, что во время этой кампании с июня запрещается проводить собрания с участием более 30 человек. Власти заявили, что будут бороться с «преступлениями, угрожающими обществу», а также с «незаконными мафиозными и преступными организациями». Кампания продлится до конца сентября.

По данным китайских СМИ, незаконная деятельность включает в себя «предпосылки беспорядков, бандитские разборки, создание угрозы для общества, незаконные собрания и распространение слухов, вредных для общества».

Долкун Иса говорит, что получить информацию из региона Синьцзян по-прежнему сложно. По его словам, в 2019 году китайские власти, заявлявшие о «выходе всех людей из центров профессиональной подготовки» в Синьцзяне, теперь изменили свою тактику.

— Заключённые не подвергались принудительному труду до 2019 года. Их перевоспитывали и промывали мозги, заставляя говорить «Я не казах», «Я не уйгур» и «Да здравствует Си Цзиньпин!». Их заставили отказаться от своей национальности, языка, говорить по-китайски и стать людьми, воспевающими только Коммунистическую партию. Но с конца 2019 года при лагерях построили фабрики и заводы, отправили туда всех заключённых и заставили их там работать. Заработали за счёт этого. Они использовали заключённых как бесплатную рабочую силу. Половину арестованных отправили в тюрьмы, а половину — на принудительные работы, — говорит Иса.

В исследовании Австралийского института стратегической политики (ASPI) 2020 года говорилось об использовании китайскими властями принудительного труда жителей Синьцзяна. Систему принудительного труда населения Синьцзяна тогда назвали «следующим этапом антиуйгурской политики Китая».

Ведущие мировые бренды Nike, Adidas и H&M прекратили закупать хлопок в Китае после того, как различные исследования показали, что Пекин использует принудительный труд рабочих из Синьцзяна.

«Китай перешел на онлайн-слежку за людьми»

Международные организации и страны Запада обратились к Пекину с просьбой дать разрешение их представителям посетить Синьцзян для проведения независимого расследования всех этих фактов. Но китайские власти не дают разрешения международным правозащитным организациям на въезд в Синьцзян. Долкун Иса говорит, что Китай продолжает приглашать послов и дипломатов из близких стран и показывать им «счастливую жизнь» в Синьцзяне.

— С начала этого года Китай приглашает влиятельных людей, живущих за рубежом, совершить поездку по Синьцзяну. Затем добиваются их расположения и уговаривают заявить, что в Синьцзяне нет никаких притеснений. То есть они хотят оправдать себя перед миром, оказывая экономическое давление. Однако до прошлого года на въезде в каждый населённый пункт и уезд Китая стояли контрольно-пропускные пункты. С этого года на телефоны всех жителей установили специальную программу и начали следить за ними онлайн. На въездах в крупные города до сих пор стоят контрольно-пропускные пункты, — говорит Долкун Иса.

В исследовании, опубликованном HRW в мае этого года, отмечается, что Китай требует от жителей Синьцзяна установить на свои телефоны приложение Jing Wang Wei Shi, чтобы следить за ними. По данным организации, полиция Синьцзяна допрашивает людей, на телефонах которых обнаруживает файлы религиозного содержания. Китайские власти рассматривают их как «файлы с признаками экстремизма и терроризма».

Всемирный уйгурский конгресс выяснил, что власти Китая возвращают паспорта, изъятые у жителей Синьцзяна несколько лет назад, и разрешают некоторым из них выезжать в желаемые страны.

— Их не просто так выпускают из страны. Таким образом власти делают себе рекламу и заставляют выезжающих из страны говорить: «Вот мы едем за границу, в Китае нет никаких притеснений», — говорит Долкун Иса в интервью Азаттыку.

Ранее Азаттык писал, что казахи, прибывающие в Казахстан из Синьцзяна, не говорят открыто и «беспокоятся за своих родственников в Китае». В интервью Азаттыку Долкун Иса говорит, что страны Центральной Азии в целом небезопасны для казахов и уйгуров из Синьцзяна.

— Как мы знаем, существует Шанхайская организация сотрудничества. Страны, входящие в эту организацию, сейчас контролируются Китаем. К примеру, власти Казахстана оказывают давление и подвергают штрафам группу матерей, которые выходят на протесты перед китайским консульством в Алматы. Все они являются гражданами Казахстана. Как другие могут доверять стране, которая не щадит своих граждан? — говорит Иса.

Некоторые казахи и уйгуры, прибывшие в Казахстан из Синьцзяна, опасаясь за свою жизнь, уехали в США, европейские страны или Турцию. Кайша Акан, Кастер Мусахан, Мурагер Алимулы, бежавшие от притеснений в Китае и нелегально пересекшие границу, не могут получить от Астаны гражданство или проездные документы для выезда в третьи страны.