12 сентября вступило в силу решение Минкультуры о блокировке русскоязычной версии сайта «Клоопа» на основе закона о «недостоверной информации» (закон о «фейках»). Поводом для блокировки послужил материал под заголовком «Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1».



В Госкомитете нацбезопасности посчитали, что материал «не соответствует действительности и порочит репутацию ГКНБ».



«Клооп» пытался оспорить решение Минкультуры, но комиссия ведомства во главе с замминистра Чынгызом Эсенгул уулу оставила решение о блокировке в силе. За последние два дня несколько интернет-провайдеров и мобильных операторов уже заблокировали доступ к сайту.

Жалоба от ГКНБ

6 сентября Госкомитет обратился в Минкультуры с жалобой на два материала «Клоопа» — «Имперский Кыргызстан. Почему в республике поддерживают Россию» и «Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1». Спецслужба просила министерство «принять меры» по удалению этих материалов «в целях недопущения распространения недостоверной информации и пресечения манипуляции общественным мнением».



В жалобе говорится, что материал «Имперский Кыргызстан» носит «тенденциозно-провокационный характер не соответствующей действительности». По мнению спецслужбы, «на фоне происходящих военных действий между Россией и Украиной, распространение недостоверной информации могут привести к межнациональному противостоянию между кыргызами и русскими на территории Кыргызской Республики». (Здесь и далее цитаты из жалобы ГКНБ приведены в оригинале.)



«Информация об указаниях ГКНБ по организации пыток и преследования Р.Джеенбекова не соответствует действительности и является недостоверной», — отмечается в жалобе по поводу второго материала.



Кроме того, в жалоба зачем-то ссылается на иск прокуратуры о ликвидации Общественного Фонда «Клооп Медиа» и цитирует утверждения из него о том, что в публикациях «Клоопа» используется:

«прием намеренного сталкивания фактической информации и средств субъективной модальности осуждения»;

«убеждение адресатов посредством сообщения отрицательной информации»;

«убеждение необходимости отрицательного отношения к связям с Россией».

Решение о блокировке и жалоба «Клоопа»

Вечером 7 сентября на почту «Клоопа» пришло письмо от Минкультуры, в котором говорилось, что в материале «Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1» содержится «ложная информация».

Ведомство потребовало удалить «недостоверную информацию» в течение двух рабочих дней. В противном случае Минкультуры пригрозило «приостановить» работу сайта «Клоопа» на срок до двух месяцев. Но, как показывает пример «Азаттыка», блокировка сайта бессрочная и будет действовать вплоть до удаления материала, на который пожаловались.



Как потом пояснили «Клоопу» в Минкультуры, ведомство отклонило жалобу на материал «Имперский Кыргызстан. Почему в республике поддерживают Россию», так как он не подпадал под закон о фейках.

В ответ на решение Минкультуры юристы «Клоопа» подали жалобу в министерство, чтобы добиться отмены решения об удалении материала.

В ней говорилось, что по закону требовать удаления или опровержения могут только с ответчиков по судебным искам.

Также в документе указывалось, что в материале о Джеенбекове «Клооп» не утверждал, что сотрудники ГКНБ или Службы исполнения наказаний совершили какое-либо преступление, а указал информацию со ссылкой на источник – фейсбук-страницу самого Джеенбекова.

Кроме того, юристы «Клоопа» обратили внимание на то, что ГКНБ не обращался в редакцию издания с требованием удалить публикацию, как того требует закон о «фейках», а напрямую пожаловался Минкульту.

«Более того заявление [Джеенбекова] об условиях содержания в СИЗО-1 относятся к Государственной службе исполнение наказаний, а не к ГКНБ. СИЗО-1 не является структурным или подведомственным подразделением ГКНБ, следовательно о каком ущербе деловой репутации заявителя можно утверждать?» — отмечалось в жалобе.

Заседание в Минкультуры



11 сентября Минкульт рассмотрел жалобу «Клоопа» на заседании. На него пришли двое сотрудников столичного отделения ГКНБ и представители издания.

Стороны вновь изложили свои позиции, и Минкульт решил отказать жалобе «Клоопа».



В обосновании решения указана причина отказа: «перед публикацией не были проведены мероприятия по уточнению информации у пресс-службы ГКНБ по подтверждению или опровержению фактов, изложенных в статье».

При этом в новости о Джеенбекове была указана позиция СИН с отрицанием его заявления о пытках. А пресс-центр самого ГКНБ распространил свое официальное опровержение лишь 9 сентября – то есть через два дня после жалобы на «Клооп». И спустя более недели после публикации самого заявления политика, которое распространили несколько изданий Кыргызстана.



Опровержение ГКНБ «Клооп» публиковал на кыргызском и русском языках.

Как теперь читать «Клооп», если вы в Кыргызстане?

Для этого есть несколько простых способов. У нашего сайта есть неблокируемое зеркало, которое позволит вам без труда зайти на него (функционал сайта в нем пока немного ограничен, но последние материалы почитать можно).

Читать и смотреть наши материалы без препятствий можно и в социальных сетях «Клоопа».

Если вы знаете кыргызский, то все еще проще – версия сайта на кыргызском языке не заблокирована и продолжает работать.

Кроме того, есть пара простых способов обходить блокировки и читать любые заблокированные сайты, основанные на технологиях VPN (Virtual Private Network). Если коротко, это виртуальные частные сети, которые дают возможность пользоваться интернетом, оставаясь незамеченным и не отслеживаемым кем-либо.

Для смартфонов и планшетов:

Windscribe – лучший бесплатный VPN-сервис 2023 года по версии Top10VPN. Вам достаточно скачать приложение, зарегистрировать учетную запись и нажать на кнопку включения. После этого заблокированные сайты будут открываться. Бесплатный траффик ограничен, поэтому сериалы через VPN смотреть не стоит.

Для компьютеров:

Тут все еще проще. Вы можете установить браузер с уже встроенным VPN. Это Mullvad Browser от создателей одноименного VPN-сервиса. Просто открывайте необходимые сайты через него – и все будет работать!

Он доступен как для Windows так и для MacOS. Если ваш браузер – это Firefox, то на него просто можно установить расширение Mullvad.

Если у вас есть возможность пользоваться платными VPN-сервисами, то лучше так и делать. Они быстрее, надежнее и безопаснее бесплатных решений.

Читать по теме: «Клооп» ничего не удалит, несмотря на угрозы блокировки, и будет бороться с несправедливостью со стороны властей Кыргызстана