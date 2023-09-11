Госкомитет нацбезопасности 9 сентября распространил официальное опровержение в ответ на заявления оппозиционного политика Равшана Джеенбекова «об организации» спецслужбой пыток и преследований в его отношении.

«Необходимо отметить, что расследованием по уголовному делу в отношении Джеенбекова занимается МВД. В настоящее время, он содержится под стражей в СИЗО-1 [Бишкека]. ГКНБ вновь вынужден предупредить о соответствующей ответственности за распространение подобных ложных, провокационных сведений, имеющих цель внести смуту, раздор и хаос в республике», — говорится в сообщении спецслужбы.



Ранее, 1 сентября, Джеенбеков, который является фигурантом Кемпир-Абадского дела, опубликовал на своей странице в Фейсбуке обращение к правозащитникам, заявив, что его подвергают пыткам и гонениям якобы по указке ГКНБ.

Он пожаловался, что несмотря на состояние здоровья, его перевели в сырую и холодную камеру, которая расположена в подвале. Он расценил это как пытки и заявил, что его «заперли в холодной камере с целью умышленного убийства».

В Службе исполнения наказаний тогда опровергли слова политика, отметив, что в закрытых учреждениях не позволяется применение пыток и «все содержатся под стражей в рамках закона».

7 сентября стало известно, что ГКНБ обратился в Минкультуры с жалобой на материал «Клоопа» под заголовком «Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1», согласно закону о фейках. В спецслужбе считают, что материал «противоречит закону о фейках и порочит репутацию ГКНБ».

«Клооп» получил письмо от Минкультуры, в котором говорится, что в материале содержится «ложная информация». При этом в нем не уточняется, какая именно информация является ложной.

Ведомство потребовало удалить «недостоверную информацию» в течение двух рабочих дней. В противном случае Минкультуры грозится «приостановить» работу сайта «Клоопа» на срок до двух месяцев.

8 сентября юристы «Клоопа» подали жалобу в Минкультуры, напомнив, что «согласно законодательству республики, требовать удаления или опровержения могут только с ответчиков по судебным искам».

Рассмотрение жалобы состоится 11 сентября в 16:30 часов.