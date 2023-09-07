Министерство культуры потребовало от «Клоопа» удалить материал под заголовком «Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1» согласно закону о фейках.



В письме, которое поступило на почту «Клоопа» вечером 7 сентября, говорится, что в материале содержится «ложная информация». При этом в решении не говорится, какая именно информация является ложной.



Сообщается, что с заявлением на материал «Клоопа» обратился ГКНБ.

«В случае неисполнения данного решения об удалении недостоверной информации на сайте Kloop.kg владельцем сайта в указанные сроки, Министерство примет решение о приостановлении работы сайта Kloop.kg [на срок] до двух месяцев», — говорится в письме Минкультуры.

Ведомство требует удалить «недостоверную информацию» в течение двух рабочих дней. Решение подписано замглавы Минкультуры Чынгызом Эсенгуловым.

В новости, информацию в которой Минкульт посчитал «ложной», было озвучено заявление оппозиционного политика Равшана Джеенбекова. Он заявил, что его по «указке ГКНБ пытают» в СИЗО-1 Бишкека. Политик жаловался на то, что его перевели в «сырую и холодную камеру», которая расположена в полуподвальном первом этаже.



Обращение политика, адресованное правозащитникам, Наццентру по предупреждению пыток (НЦПП) и омбудсмену, было опубликовано на странице Джеенбекова в Фейсбуке 1 сентября.

В материале также озвучена позиция Службы исполнения наказаний (СИН). В ведомстве тогда опровергли заявление Джеенбекова.

«Все содержатся под стражей в рамках закона. Никакие пытки не допускаются. Надзор осуществляют вышестоящие органы и прокуратура, а также омбудсмен, НЦПП и парламент», — заявили там.

6 сентября сотрудники Наццентра по предупреждению пыток (НЦПП) посетили СИЗО-1, где ознакомились с условиями содержания Джеенбекова. Они подтвердили, что Джеенбекова действительно перевели в камеру, которая расположена на цокольном этаже СИЗО.

По словам сотрудников НЦПП, в такой камере нет условий, отвечающих требованиям гигиены и санитарии, в них высокая влажность, и из-за сырости со стен и потолка «отпадает текстура», и трескается бетон на полу.



Также правозащитники отметили, что содержание людей в ненадлежащих условиях является «очевидными фактами жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения».