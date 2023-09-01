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Оппозиционный политик Равшан Джеенбеков заявил, что его по «указке ГКНБ пытают» в СИЗО-1 Бишкека. Обращение политика, адресованное правозащитникам, Наццентру по предупреждению пыток (НЦПП) и омбудсмену, опубликовано на странице Джеенбекова в Фейсбуке.



«В отношении меня по указанию ГКНБ в тюрьме организуются пытки и преследования. Пять дней подряд проводится обыск, не могут найти противозаконных вещей, сегодня сотрудники СИЗО-1 перевели меня в сырую, очень холодную камеру без каких-либо условий содержания. Несмотря на то, что я сказал, что мне по состоянию здоровья нельзя в холодную камеру, переместили в полуподвальный первый этаж», — написал он.



По словам политика, его переводят в другую камеру уже в четвертый раз.

«Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев закончили аресты и преследования членов моей семьи, родственников и друзей и теперь заперли меня в холодной камере, не подходящей для моего здоровья, с целью умышленного моего убийства», — считает Джеенбеков.

В СИН, комментируя обращение Джеенбекова, опровергли его заявление о пытках.



«Все содержатся под стражей в рамках закона. Никакие пытки не допускаются. Надзор осуществляют вышестоящие органы и прокуратура, а также омбудсмен, НЦПП и парламент», — отметили в ведомстве.



Директор НЦПП Бакыт Рысбаев в интервью «Клоопу» сообщил, что сотрудники Наццентра посетят Джеенбекова и ознакомятся с его состоянием. Он также отметил, что в целом условия содержания в СИЗО-1 не отвечают требованиям и его нужно сносить.

Равшан Джеенбеков — оппозиционный политик и один из арестованных по Кемпир-Абадскому делу. По этому делу октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков.

Часть фигурантов дела, в том числе Джеенбеков, все еще находятся по этому делу в СИЗО-1 Бишкека.

