На кыргызско-узбекской границе с 1 сентября возобновлена работа двух контрольно-пропускных пунктов «Кара-Багыш» и «Бек-Абад». Об этом сообщила Погранслужба Кыргызстана.

Эти пункты пропуска были законсервированы ещё с 2010 года.

По данным Погранслужбы, КПП «Кара-Багыш» расположен в Араванском районе Ошской области. Его могут пересекать только пешим путём граждане Кыргызстана и Узбекистана.

Пункт пропуска «Бек-Абад» расположен в Сузакском районе Джалал-Абадской области. В отличие от «Кара-Багыш» он доступен для въезда, плюс, там пропускают граждан третьих стран.

«Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики напоминает, что пункты пропуска возобновили функционирование после достигнутых соглашений между правительствами Кыргызстана и Узбекистана», — сообщили в ведомстве.

В мае 2023 года в соцсетях появилось видео, в котором узбекская сторона сносит стену на границе Узбекистана и Кыргызстана. В Погранслужбе Кыргызстана изданию 24.kg заявили, что узбекская сторона приступила к восстановлению инфраструктуры своего КПП «Бек-Абад — Ханабад».

«КПП “Хан-Абад” был закрыт Узбекистаном в одностороннем порядке в 2010 году. Мы также приостановили работу КПП “Бек-Абад”. После недавних двусторонних договоренностей о возобновлении работы ранее законсервированных КПП, с нашей стороны были проделаны все работы по их восстановлению. Те же работы сегодня у себя проводят и узбекские коллеги», — сказали в ведомстве.

Делимитация и демаркация границ

Узбекистан в одностороннем порядке закрыл большинство контрольно-пропускных пунктов на границе с Кыргызстаном после революции 2010 года.

В июне 2010 года, когда на юге Кыргызстана произошел межэтнический конфликт, границу открыли. Во время конфликта погибли более 400 человек. Тогда Узбекистан впустил в свою страну более 1000 беженцев из Кыргызстана. Затем границу снова закрыли.

Между Кыргызстаном и Узбекистаном имеется 15 пограничных пунктов пропуска. Но до сегодняшнего дня работали лишь девять КПП.



В начале 2023 года Кыргызстан и Узбекистан завершили процесс делимитации границы. Однако переговоры прошли со скандалом. В частности, в Кыргызстане активно обсуждался вопрос о передаче Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.



Против передачи водохранилища выступали некоторые активисты и политики, из-за чего около 30 из них задержали в октябре 2022 года. Всех их обвинили в подготовке к организации массовых беспорядков.



Часть фигурантов дела все еще находится под стражей в СИЗО-1 Бишкека, а часть из них отпустили под домашний арест.

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