Милиция задержала 25 человек, причастных к беспорядку на ипподроме Төлөйкөн в Ошской области, где накануне проходила игра көк-бөрү. Об этом 1 сентября сообщили в областной милиции.

По её данным, задержанных подозревают в «нарушении общественного порядка и совершении провокационных действий».

«В случае выявления фактов, связанных с нарушением закона, нарушением общественного порядка и провокацией по данному инциденту, все виновные будут привлечены к ответственности в рамках закона», — отметили в милиции.

31 августа в честь 32-й годовщины независимости страны в Ошской области прошла игра көк-бөрү, в финале которой команда из Таласа «Ынтымак» обыграла команду из Оша «Достук» со счетом 2:1.

После турнира некоторые болельщики, недовольные итогами игры выбежали на стадион и начали кидать камни в судью. В Минздраве журналистам «Азаттыка» сообщили, что в результате беспорядков пострадали семь человек и еще около 100 человек обратились за медпомощью. Одним из пострадавших был сотрудник милиции, его состояние оценивается как стабильное.

Также в сети распространилось видео, на котором зрители окружили машину скорой помощи и кидали в нее камни. Эта информация зарегистрирована в электронном журнале милиции.

Произошедший беспорядок затем прокомментировал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он отметил, что каждый, кто причастен к беспорядку, будет наказан в рамках закона. Ташиев призвал к примирению и не поддаваться на провокации.

В этом году основные торжества, посвященные Дню независимости, прошли в Оше. В них приняли участие ряд представителей власти во главе с президентом Садыром Жапаровым.

Автор: Бакай Алмаз

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