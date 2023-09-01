УВД Таласской области начало расследование по факту видео, которое распространилось в соцсетях после массовых беспорядков на турнире по көк-бөрү в Оше 31 августа. Об этом 1 сентября «Клоопу» сообщили в пресс-службе УВД.

В милиции заявили, что жители, причастные к инциденту, будут наказаны в рамках закона.

Ранее в соцсетях распространилось видео с избитыми якобы четырьмя жителями Ошской области. На видео их принуждают извиниться в связи с конфликтом на көк-бөрү.

31 августа в честь 32-й годовщины независимости Кыргызстана в Ошской области прошел турнир по көк-бөрү, в финале которой команда из Таласа «Ынтымак» обыграла команду из Оша «Достук» со счетом 2:1.

После турнира некоторые болельщики, недовольные итогами игры, выбежали на стадион и начали кидать камни в судью. В Минздраве журналистам «Азаттыка» сообщили, что в результате беспорядков около 100 человек обратились за медпомощью. Одним из пострадавших был сотрудник милиции, его состояние оценивается как стабильное.

Произошедший беспорядок затем прокомментировал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он отметил, что каждый, кто причастен к беспорядку, будет наказан в рамках закона. Ташиев призвал к примирению и не поддаваться на провокации.

МВД напомнило, что в связи с инцидентом все, кто распространяет провокационные сообщения в соцсетях, провоцирующие межрегиональную вражду, в рамках закона будут привлечены к ответственности.

1 сентября Ошская милиция задержала 25 человек, причастных к беспорядку.

Читать еще: На ипподроме в Оше произошли массовые беспорядки, Ташиев пообещал наказать виновников