Садыр Жапаров и Владимир Путин 1 сентября по видеосвязи дали старт строительству в Кыргызстане трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке. Школы построят на деньги российской стороны в Бишкеке, Караколе и Баткене.



На церемонии Жапаров отметил, что «Кыргызстан и Россию объединяют крепкие многолетние узы дружбы, взаимопонимания и поддержки, и то, что страны являются стратегическими партнерами и союзниками, а сотрудничество в области образования наглядно отражает высокий уровень отношений между государствами».

«Отрадно, что кыргызско-российские контакты и взаимодействие развиваются динамично и приобрели интересный характер», — цитирует президента Кыргызстана издание 24.kg.

По соглашению, Россия до 2027 года планирует построить девять школ в семи областях Кыргызстана, а также в городах Бишкек и Ош. В них будут обучаться более 11 тысяч детей. Помимо расходов по строительству и оснащению школ, российская сторона будет обеспечивать школы учебной литературой.

«Образовательный процесс в школах будет осуществляться одновременно по российским и кыргызским учебным стандартам. Я считаю, что это очень важно, потому что выпускники получат сразу два аттестата: и российский, и кыргызский. А это действительно, мы все понимаем, значительное конкурентное преимущество при дальнейшем выборе жизненного и профессионального пути. В школах будут работать как российские, так и кыргызские преподаватели, прошедшие специальную подготовку в вузах России», — отметил президент России.



Также Путин выразил благодарность, что Садыр Жапаров «многое делает для сохранения русского языка в Кыргызстане».



О том, что Россия построит в Кыргызстане девять школ стало известно еще в августе 2022 года. Тогда в Минобразования Кыргызстана сообщали, что уроки в этих школах будут вести на русском языке, а если будет необходимость откроют и классы с языком обучения на кыргызском.

По соглашению, строительство объектов будет под контролем российской стороны, а после завершения объекты передадут кыргызской стороне.