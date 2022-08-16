В семи областях Кыргызстана и в городах Бишкек и Ош построят девять школ за счет России. Строительства будет контролировать российская власть, и после завершении объекты передадут Кыргызстану. Об этом журналисту «Клоопу» сообщили в пресс-службе Министерства образования.

По данным ведомства, уроки в этих школах будут вести на русском языке, если будет необходимость откроют и классы с языком обучения на кыргызском. Преподавателей для этих школ специально обучают в России.

«Сейчас ведется подготовка всех необходимых документов и участков со стороны нашей страны. Пока не известно, когда начнутся финансирование и строительство», — отметили в министерстве.

Между тем, мэрия города Джалал-Абад, сообщила, что школа, которую строит Россия, будет рассчитана на 1 200 мест, и добавили, что для ее строительства выделили три гектара участка в микрорайоне Спутник.

В мэрии отметили, что, чтобы увидеть место для школ в страну приехали представитель Министерства образования России Олег Чижаковский и директор аналитического управления Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы Радик Юлбаев.

«Школа будет построена в соответствии международным стандартам, и методы обучения будут современными», — добавили в мэрии.

По данным министерства образовании, соглашение о строительстве школ подписал президент Садыр Жапаров еще во время визита в Москву.

Школы в Кыргызстане

В Кыргызстане не хватает школ для детей. Во многих школах столицы в одном классе учатся по 40 детей. А в селах здания школ находятся в критическом состоянии.

По последним данным Минобразования, в Кыргызстане 245 школ находятся в аварийном состоянии. В Минобразовании говорили, что ежегодно на ремонт школ выделяется только 100 млн — эта сумма покрывает лишь 24% расходов на ремонт.

По словам замминистра образование Надиры Жусупбековой, остальные 76% помогают покрыть местные власти и спонсоры.