Активиста и администратора Facebook-страницы «Полит Узник» Ырыса Жекшеналиева водворили в СИЗО-1 Бишкека. Меру пресечения 16 августа вынес Первомайский районный суд Бишкека.

По решению суда, активист будет находиться под стражей два месяца.

После суда адвокатесса активиста Махабат Мамасалиева рассказала журналистам, что сам процесс прошел в закрытом режиме. Кроме того, на суде не было двух из трех защитников Жекшеналиева.

«Секретарь [заседания] должна была всех уведомить о начале процесса, но этого не было. Мы ждали, стояли в коридоре, и процесс начался. Не понимаем, почему нас не позвали на процесс», — сказала Мамасалиева.

Задержание Жекшеналиева

Ырыса Жекшеналиева вызвали на допрос в МВД 14 августа из-за публикации архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook по вопросу месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области.

В МВД сообщали, что в последнее время возникают различные споры вокруг разработки месторождения Жетим-Тоо области и «отдельные лица призывают выступить против разработки месторождения, активно распространяя в соцсетях различную информацию».

«Некоторые публикации на странице “Полит Узник” настораживают, поскольку распространяются противоречивые, неверные сведения. Просматривается заинтересованность некоторых активистов и других лиц в распространении ложной и недостоверной информации, и попытка осознанного манипулирования общественным мнением с целью раскачать ситуацию вокруг месторождения», – сообщали в МВД.

По данным ведомства, в отношении Жекшеналиева возбудили уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»).

Активиста доставили на допрос в Следственную службу МВД 14 августа. Сам Жекшеналиев написал после задержания, что уголовное дело против него имеет политическую подоплеку.

В тот же день президент Садыр Жапаров публиковал на своей странице в Facebook обращение по поводу информации о разработке месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области.

Жапаров призвал тех, «кто превратился в защитников Жетим-Тоо», прекратить вводить людей в заблуждение. Он отметил, что сейчас никто не собирается запускать работу месторождения. Президент добавил, что лишь поручил провести геологические работы на Жетим-Тоо и уточнить запасы.

Фото на главной: Телеканал «Апрель»