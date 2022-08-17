Министерство внутренних дел 16 августа прекратило уголовное дело в отношении временно отстраненного главы Министерства здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Об этом сообщил его адвокат Кайсын Абакиров на своей странице в Facebook.

По его словам, дело прекратили «в связи с отсутствием в действиях [Алымкадыра Бейшеналиева] состава преступления».

«Следствие пришло к такому выводу, так как все решения по закупке вакцин по COVID-19 принимались с учетом сложившейся на тот момент острой эпидемиологической обстановки в стране на основании постановлений Кабинета министров по согласованию с Жогорку Кенешем. По материалам внутреннего аудита государству материальный ущерб не причинен, и население республики обеспечено вакцинами до настоящего момента», — написал адвокат.

Также по информации Абакирова, по проекту «Дополнительное финансирование для экстренного проекта по COVID-19» Всемирный банк возместил расходы Кыргызстана в 2021 году на сумму $13 млн 454 тысяч.

«Таким образом, Бейшеналиев имеет полное право на восстановление в должности министра здравоохранения», — заключил адвокат.

В Следственной службе МВД изданию «Азаттык» сообщили, что остальные дела в отношении Бейшеналиева продолжают расследовать. В милиции добавили, что по завершению следствия уголовные дела направят в Генпрокуратуру.

Всего в отношении чиновника прокуратура завела семь уголовных дел.

Позже в интервью изданию 24.kg уже сам Бейшеналиев сказал, что он готов снова вернутся к своей работе «и продолжить реформу», как только свое решение примет президент Садыр Жапаров.

Дело Бейшеналиева

Алымкадыра Бейшеналиева задержали 2 июня. Затем в Генеральной прокуратуре сообщили, что в отношении чиновники заведено семь уголовных дел.

Тогда в надзорном органе отмечали, что одно дело заведено по статье «Коррупция», два дела возбуждены по фактам вымогательства взятки и четыре — по фактам злоупотребления должностным положением и заключения заведомо невыгодного контракта.

По предварительным данным прокуратуры, Бейшеналиев нанес ущерб государству в 1,5 млрд сомов при закупке вакцин для борьбы с коронавирусом.

Позже президент Садыр Жапаров сообщил о создании комиссии по изучению ситуации с задержанием чиновника. Сделал он это, по его словам, чтобы «узнать для себя справедливо» ли на министра завели уголовные дела. При этом президент отстранил Бейшеналиева от должности главы Минздрава на время следствия, а временным и. о. стал Жаркынбек Касымбеков.

После задержания Бейшеналиева водворили в СИЗО ГКНБ. Но уже 16 июня суд отпустил чиновника под домашний арест. Будучи в СИЗО, он также жаловался на проблемы со здоровьем.