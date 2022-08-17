В Первомайском районном суде Бишкека 17 августа избрали меру пресечения активисту и администратору Facebook-страницы «Полит Узник» Ырысу Жекшеналиеву.

Суд заключил активиста под стражу на два месяца в СИЗО-1 Бишкека.

Фото: журналист Айбек Бийбосунов

Из суда Жекшеналиева увезли на машине, но дорогу авто загородила мать активиста, которая просила дать ей поговорить с сыном. На самом заседании суда родственников и близких Жекшеналиева не было.

По словам адвокатессы активиста Махабат Мамасалиевы, суд прошел в закрытом режиме. Кроме того, на суде не было двух из трех защитников Жекшеналиев.

Ырыса Жекшеналиева задержали 14 августа, а затем возбудили уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»).