Кыргызский пловец Денис Петрашов завоевал золото на Исламских играх солидарности в Турции. Об этом сообщили на сайте соревнований.

Спортсмен взял золото в плавании брассом на дистанции 100 метров и показал время 01:00:54.

Сообщается, что это время теперь является новым рекордом Исламских игр. Предыдущий рекорд равнялся 1:01:39 и был установлен на Играх в Баку в 2017 году Демиром Атасой из Турции.

Ранее, 13 и 14 августа, Петрашов взял две бронзы на дистанции 50 и 200 метров брассом.

Кыргызстан поднялся на 9 место в общекомандном зачете среди стран-участников турнира. У республики всего 28 медалей.

Официальное открытие Исламских игр солидарности состоялось в Конье 9 августа. В открытии принимал участие президент страны Реджеп Тайып Эрдоган.

Флаг Кыргызстана на открытии несли капитан национальной сборной борец Атабек Азизбеков и легкоатлетка Айнуска Калил кызы.

Сам чемпионат стартовал 10 августа и продлится до 18 августа. В нем принимают участие около четырех тысяч спортсменов из 56 стран. На играх разыграют 483 комплекта медалей по 20 видам спорта. В соревнованиях принимают участие 25 кыргызских спортсменов.

Денис Петрашов

Петрашов — чемпион Азии по плаванию 2019 и 2017 годов. В январе 2020 года он получил серебро на турнире по плаванию в Женеве — CIG Challenge.

Он был первым кыргызским спортсменом, получившим лицензию на Олимпиаду в Токио. Но на играх он не смог попасть в полуфинал.

До этого он также участвовал в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

В феврале этого года, спортсмен завоевал второе место в плавании на 200 ярдов на турнире Конференции Атлантического побережья США (АСС) в городе Атланта. Тогда Петрашов соревновался с именитыми соперниками из сильнейших университетских команд Соединенных Штатов и показал время 1:51.89.

Исламские игры солидарности

Исламские игры солидарности — это междисциплинарная спортивная организация, проводимая Исламской спортивной федерацией солидарности (ISSF) и между странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества. Они проводятся для поддержки развития спортсменов исламской географии и повысить культуру братства и солидарности среди спортсменов. В государствах-членах к участию в играх допускаются и немусульманские граждане.

Первые Игры исламской солидарности прошли в Джидде (Саудовская Аравия) в 2005 году. Игры в Конье считаются пятыми по счету.

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Над материалом работал Кайрат Бердишалиев.