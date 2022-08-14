Борцы из Кыргызстана завоевали еще 5 медалей на Исламских играх солидарности в Конье.

Так, три золота в копилку Кыргызстана принесли: Мээрим Жуманазарова (до 68 кг), Жоламан Шаршенбеков (до 60 кг) и Акжол Махмудов (до 77 кг).

Серебряным призером турнира стал Амантур Исмаилов (до 67 кг). Бронзовую медаль Кыргызстану принес Атабек Азисбеков (до 87 кг).

Всего в копилке сборной Кыргызстана по борьбе четырнадцать медалей. Из них: шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые.

Официальное открытие Исламских игр солидарности состоялось в Конье 9 августа. В открытии принимал участие президент страны Реджеп Тайып Эрдоган.

Флаг Кыргызстана на открытии нес капитан национальной сборной борец Атабек Азизбеков и легкоатлетка Айнуска Калил кызы.

Сам чемпионат стартовал 10 августа и продлится до 18 августа. В нем принимают участие около четырех тысяч спортсменов из 56 стран. На играх разыграют 483 комплекта медалей по 20 видам спорта. В соревнованиях принимают участие 25 кыргызских спортсменов.

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