В Национальном историческом музее появился золотой комуз. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Фото: Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики

По данным ведомства, церемония передачи национального музыкального инструмента состоялась 12 августа.

Замминистра культуры Чынгыз Эсенгул уулу считает, что этот экспонат будет интересен посетителям музея.

В пресс-службе сообщили, что комуз изготовил Марат Берикбаев, а ювелир Али Мамарасулов покрыл его золотом. Отмечается, что средства на экспонат выделил меценат Ниязбек Айбашев. На изготовление золотого комуза потратили около 700 тысяч сомов.