В Бишкеке молодые парни выдавали себя за сотрудников ГУОБДД. Видео в Tik-Tok опубликовал пользователь ularbek.
Он рассказал, что двое парней в форме, не похожей на экипировку сотрудников постовой службы, останавливают машины жезлом.
Когда кыргызстанцы остановили очередную машину, автор видео подошел к ним и потребовал показать документы. Лжегаишники потребовали прекратить видеосъемку, после чего сели в авто и уехали.
В комментариях под видео пользователи сообщили, что действия происходят в новостройке «Колмо» в Бишкеке.
Позже этот же пользователь загрузил второе видео. Молодые люди рассказали водителю остановленной машины, что произошедшая ранее ситуация была «пранком».
В ГУОБДД МВД сообщили журналистке «Клоопа», что личность парней установили. Их доставили в следственную службу. Одному из них 18 лет, второму – 26.
В ведомстве подчеркнули, что молодые люди не являются сотрудниками ГУОБДД. Кроме того, по этому факту проводится служебное расследование.