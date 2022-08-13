В Бишкеке молодые парни выдавали себя за сотрудников ГУОБДД. Видео в Tik-Tok опубликовал пользователь ularbek.

Он рассказал, что двое парней в форме, не похожей на экипировку сотрудников постовой службы, останавливают машины жезлом.

Когда кыргызстанцы остановили очередную машину, автор видео подошел к ним и потребовал показать документы. Лжегаишники потребовали прекратить видеосъемку, после чего сели в авто и уехали.

В комментариях под видео пользователи сообщили, что действия происходят в новостройке «Колмо» в Бишкеке.

Позже этот же пользователь загрузил второе видео. Молодые люди рассказали водителю остановленной машины, что произошедшая ранее ситуация была «пранком».

В ГУОБДД МВД сообщили журналистке «Клоопа», что личность парней установили. Их доставили в следственную службу. Одному из них 18 лет, второму – 26.

В ведомстве подчеркнули, что молодые люди не являются сотрудниками ГУОБДД. Кроме того, по этому факту проводится служебное расследование.