Президент Садыр Жапаров 13 августа передал новую спецтехнику Министерству чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

По их данным, ведомству передали: вертолет Airbus H-125, автобусы, гусеничные и колесные экскаваторы, фронтальные и вилочные погрузчики, внедорожники и 150 мобильных домов.

«Глобальные условия и экстремальные изменения климата вызывают неожиданные природные и техногенные катастрофы. Все это требует от нас наращивать и совершенствовать наши усилия по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий», — сказал Жапаров.

Президент сообщил, что спецтехнику приобрели за 384 140 000 сомов за счет средств госбюджета.

«Также в этом году планируем приобрести за счет средств республиканского бюджета еще один вертолет за 752 212 000 сомов. Кроме того, МЧС при поддержке Азиатского банка развития получило 10 пикапов повышенной проходимости, микроавтобус и 11 единиц инженерной тяжелой техники на сумму $1 023 480», — рассказал Жапаров.

Глава государства порекомендовал преподавать уроки для всех слоев общества, в которых будут рассказывать о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.