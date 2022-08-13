Журналисты из «Медиахаба» выяснили, что российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и блогера Хасбуллу Магомедова (Хасбик) разместили в госрезиденциях во время их визита в Кыргызстан. Об этом расследователи рассказали в своем YouTube-канале.

Нурмагомедов и Магомедов 8 августа прилетели в Кыргызстан на бойцовский турнир Eagle Fighting Championship (EFC 49).

Журналисты проанализировали публикации казахского бизнесмена Армана Тугаева и блогера Хасбика во время их поездки в Кыргызстан и пришли к выводу, что в столичной госрезиденции гости жили в гостевых домах, куда обычно заселяют первых лиц иностранных государств.

Кроме того, сотрудники «Медиахаба» заметили в публикациях Нурмагомедова, что гостям также предоставили теплоход «Ак-Кеме» на Иссык-Куле, который находится на балансе администрации президента.

«Мы связались с агентством, которое сдает суды в аренду. Сотрудник агентства рассказал, что это президентский теплоход, и он не сдается. То есть обычный смертный не сможет прокатиться на этой лодке», – сказал журналист и добавил, что гости также проживали в госрезиденции в Чолпон-Ате.

Вместе с тем журналистам удалось выяснить, что команду чемпиона UFC встречали сын президента Садыра Жапарова – Рустам Жапаров и старший сын экс-таможенника Раимбека Матраимова – Бакай Матраимов.

«Частная организация устраивает турнир по единоборствам, но гостей почему-то встречают и заселяют в резиденциях и катают на государственном теплоходе. А сын президента и сыновья самого известного коррупционера в Кыргызстане вместе встречают иностранных гостей», – заключили журналисты.

Журналисты «Медиахаба» попытались связаться с госрезиденциями в Бишкеке и Чолпон-Ате, однако комментарий получить им не удалось.

Между тем в пресс-службе администрации президента журналистке «Клоопа» пояснили, что конференц-залы и номера в госрезеденциях, а также теплоход «Ак-Кеме» сдаются в аренду.

«Государственная резиденция имеет утвержденный прейскурант цен, согласно которому частные лица и зарубежные делегации имеют возможность воспользоваться ее услугами. То же самое касается и теплохода “Ак-Кеме”, за определенную цену можно также воспользоваться его услугами», – сообщили в пресс-службе.

Что же касается присутствия сыновей Садыра Жапарова и Райымбека Матраимова на встрече с командой чемпиона UFC, в администрации президента призвали не политизировать это.

«Мероприятие, насколько известно, проходило с участием довольно большого числа людей. Теоретически там могли оказаться совершенно разные люди. Думаю, не стоит это политизировать», – ответил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

«Клоопу» также не удалось связаться с госрезиденциями. Однако на сайте госрезиденции «Ала-Арча» есть прейскурант цен на гостиничные номера.

Дело Матраимова

Райымбек Матраимов более двух лет — с 2015 по 2017 годы — занимал должность заместителя главы кыргызской таможни. Однако в самой службе на разных должностях он проработал около 10 лет.

За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом сообщается в расследовании радио «Азаттык», «Клоопа», OCCRP и Bellingcat.

Отмечается, что в то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи.

Всего клан Абдукадыра вместе с Матраимовым смогли вывести из Кыргызстана 700 миллионов долларов США — и это только та сумма, которую журналистам удалось доказать.

В суде Матраимов признал свою вину в коррупционных схемах на таможне. Суд признал его виновным и оштрафовал на 260 тысяч сомов (3 тысячи долларов США).

Этот штраф составляет 0,00043% от доказанной суммы в 700 миллионов долларов США, которую вывели из Кыргызстана через коррупционные схемы на таможне.

Кроме штрафа, Матраимов ранее возместил ущерб государству, перечислив 2 млрд сомов (24 млн долларов США) — это почти 3,5% от суммы, которую вывели через коррупционные схемы.

Министерство финансов США 9 декабря внесло Райымбека Матраимова в «список Магнитского». Список Магнитского — санкционный список, в который вносят преступников и коррупционеров. Он назван по имени российского аудитора Сергея Магнитского, задержанного и умершего после того, как он рассказал о хищении бюджетных средств через незаконный возврат налогов.