«Меня зовут Айеркен Саймаити, — представился мужчина. — С 2011 по 2016 годы я вывел больше 700 миллионов долларов из Кыргызстана».

Через несколько месяцев после этого разговора с журналистом Саймаити был убит.

Но перед смертью он передал журналистам документы, которые раскрыли схему массового и систематического хищения денег из одной из беднейших стран на свете.

Совместная команда журналистов радио «Азаттык», OCCRP и «Клоопа» в течение нескольких месяцев изучала его документы, шла по следу его наводок и посещала связанные со схемой места, чтобы узнать и подтвердить как можно больше. Собрав воедино все доказательства, журналисты раскрыли историю о том, как работала огромная подпольная империя грузоперевозок, которой управлял тайный клан семьи Абдукадыр, плативший огромные взятки кыргызской таможне. Журналисты также установили связь клана с Раимбеком Матраимовым, бывшим высокопоставленным чиновником, которого считали настолько могущественным, что он казался неуязвимым.

По ходу работы, кыргызские журналисты, вовлечённые в расследование, получили угрозы и обнаружили слежку за собой. Таким образом, выпуск расследования не только отвечает общественному интересу, но и поможет физической защите журналистов. Убийство Саймаити усилило срочность выпуска этих материалов. В течение десяти дней после его смерти, журналисты работали круглосуточно, собирая все детали воедино и проверяя всю информацию, чтобы выпустить историю, которую Саймаити пытался им рассказать.

Саймаити знал так много, потому что он сам был ключевым игроком в раскрытой им системе покровительства и отмывания денег. И он хотел обнародовать эту схему. Этот расследовательский проект можно считать его последним словом. Он покажет в беспрецедентных деталях, как маленькая группировка обогатилась за счет жителей Кыргызстана.