Подпольную сеть курьеров, занимающихся перевозкой наличных, десятилетиями использовали кыргызские торговцы.

Но если продавцам на базаре эта схема была нужна, чтобы покупать товары за границей, то клан Абдукадыр использовал ее, чтобы тайно вывезти из Кыргызстана миллионы долларов.

Следуя указаниям Айеркена Саймаити — человека, называвшего себя отмывателем денег семьи Абдукадыр, — курьеры совершали полеты из Бишкека в Стамбул, словно они перевозили наличные для обычных мелких торговцев.

Но сходство на этом заканчивалось.

Деньги клана Абдукадыр не использовали для покупки тканей или гаджетов. Их безопасно вывозили из Кыргызстана, и деньги, не имея больше следов происхождения, отправлялись банковскими переводами по всему миру на нужды этой влиятельной семьи.

«Я переводил деньги в Германию, Англию и Дубай», — рассказывал Саймаити.