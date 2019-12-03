Влиятельная уйгурская семья пользовалась услугами курьеров, которые перевозили наличные деньги. Эту же схему использовали многие кыргызские торговцы, чтобы перевозить миллионы долларов из Кыргызстана в Турцию и другие страны.
Подпольную сеть курьеров, занимающихся перевозкой наличных, десятилетиями использовали кыргызские торговцы.
Но если продавцам на базаре эта схема была нужна, чтобы покупать товары за границей, то клан Абдукадыр использовал ее, чтобы тайно вывезти из Кыргызстана миллионы долларов.
Следуя указаниям Айеркена Саймаити — человека, называвшего себя отмывателем денег семьи Абдукадыр, — курьеры совершали полеты из Бишкека в Стамбул, словно они перевозили наличные для обычных мелких торговцев.
Но сходство на этом заканчивалось.
Деньги клана Абдукадыр не использовали для покупки тканей или гаджетов. Их безопасно вывозили из Кыргызстана, и деньги, не имея больше следов происхождения, отправлялись банковскими переводами по всему миру на нужды этой влиятельной семьи.
«Я переводил деньги в Германию, Англию и Дубай», — рассказывал Саймаити.
Поскольку эти деньги связаны с подпольной империей грузоперевозок семьи Абдукадыр, то как минимум часть из них представляет годы неуплаченных налогов и таможенных сборов и, как следствие, серьезные финансовые потери для бюджета Кыргызстана. (И деньги, которые семья Абдукадыр отправляла через курьеров, были лишь частью всех 700 миллионов долларов, которые Саймаити помог им вывезти из Кыргызстана.)
Записи Саймаити также помогли журналистам понять, как именно клан Абдукадыр управлял своим подпольным бизнесом, который расцвел на перевозке незадекларированных и неверно задекларированных товаров из Китая в Кыргызстан. После ввоза в республику эти товары затем перепродавали на базарах Центральной Азии и России.
Часть денег семьи Абдукадыр затем переводили обратно в Кыргызстан. Одним из получателей был благотворительный фонд семьи Раимбека Матраимова, могущественного бывшего заместителя главы таможни. Саймаити неоднократно указывал на то, что Матраимов — союзник Абдукадыра и организатор грандиозной коррупционной схемы в таможенной службе. Матраимов публично отрицает эти обвинения. Он также пока не предоставил своего комментария для этой статьи.
Документами, на которых основано это расследование, поделился с журналистами сам Саймаити. В прошлом месяце его убили в Стамбуле.
Семья Абдукадыр не ответила на просьбы журналистов о комментарии для этой публикации.
Декларации, говорящие сами за себя
Среди документов, которые предоставил Саймаити, были 48 деклараций о перевозке наличных денег, заполненные его курьерами.
Из них 31 декларация была заполнена курьерами, которые работали на Саймаити во время его сотрудничества с семьей Абдукадыр. Согласно этим декларациям, курьеры привезли в Стамбул более 27 миллионов долларов за два месяца — в сентябре и октябре 2016 года.
В 22 случаях курьеры указали в декларации, что деньги, которые они перевозили, принадлежат компании Palvan — она зарегистрирована в Турции и принадлежит семейству Абдукадыр.
(Это необязательно означает, что эти деньги в итоге попали на счета компании Palvan. Они могли оказаться на счетах Саймаити или где угодно еще.)
Данные из турецкого бизнес-реестра подтверждают существование компании Palvan Insaat Turizm Lojistik Sanayi Ticaret LTD. Согласно этому же реестру, в разное время этой компанией владели Хабибула, глава семейства Абдукадыр, и двое его сыновей.
Жену Хабибулы зовут Мария Палван.
Когда курьеры привозили деньги Абдукадыра в Стамбул, Саймаити встречал их в аэропорту, забирал часть наличных в банк и клал их на собственные счета, а также на счета своей жены или компаний Абдукадыра, таких как Palvan.
Саймаити утверждал, что использовал таможенные декларации своих курьеров, чтобы доказать сотрудникам банка, что деньги имеют законное происхождение. «У меня была декларация, показывавшая, что деньги прибыли из Кыргызстана, — рассказывал Саймаити. — Я представлял документ из аэропорта [форму декларации], а затем клал деньги на свой счет».
После того как деньги оказывались на турецком банковском счете, семья Абдукадыр могла распоряжаться ими как угодно. Например, согласно данным об импорте и экспорте, компания Palvan отправила в этом году 29 единиц мебели другой компании семьи Абдукадыр в Соединенных Штатах. Груз был доставлен в Балтимор.
В других случаях Саймаити перечислял деньги семьи самостоятельно, следуя ее инструкциям, чтобы Абдукадыр затем мог совершать платежи неизвестным компаниям или перенаправлять средства в тайные инвестиции.
Например, Саймаити поделился с журналистами турецкими банковскими документами, которые показывали перевод как минимум миллиона британских фунтов в Великобританию. Графа «детали перевода» на двух документах содержала адрес получателя и имя «Айбибула Нуермаймаити» — так зовут одного из сыновей Хабибулы Абдукадыра, 55-летнего главы семейства.
Близкие родственники Абдукадыра используют разные фамилии, включая Хадир, Палван и Айбибула. Для простоты, описывая всю семью, мы называем ее в этой статье семьей Абдукадыр, потому что Хабибула Абдукадыр — глава семьи и лидер бизнес-империи.
Саймаити также представил документы о банковских переводах, согласно которым он и его жена отправляли деньги из Турции компаниям Абдукадыра в Казахстане и Германии.
Другие документы о переводах показывают, что Саймаити отправил 2,4 миллиона долларов из Турции в благотворительный фонд, основанный семьей Матраимовых. Саймаити сказал, что как минимум половина денег, отправленных фонду Матраимовых, была до этого доставлена в Турцию наличными курьером.
Инвестиции клана Абдукадыр в недвижимость в Дубае — прямое доказательство наличия формальных бизнес-связей между этой семьей и Матраимовыми.
«[Они сказали мне] отправить эти деньги как помощь [благотворительному фонду]. Мы переводили их также от имени моей жены, — рассказал Саймаити. — [Хабибула Абдукадыр говорил] нам делать переводы от имени того или иного человека. Один раз от меня, потом — от кого-то другого. Это должно было выглядеть как добровольные пожертвования».
Семья Матраимовых отрицает получение этих 2,4 миллиона долларов. Они признали только получение 200 тысяч долларов, которые были отправлены в их фонд женой Саймаити от лица предполагаемого донора, имя которого Матраимовы отказались разглашать.
Большая часть документов на перевод 2,4 млн долларов была передана в электронном виде и вызывала сомнения, хотя сам Саймаити утверждал, что эти деньги были перечислены.
Эти же перечисления фонду Матраимовых отражены в его бухгалтерских записях — по словам Саймаити, он вел учет, чтобы отслеживать и контролировать все финансовые операции. Этот документ охватывает период с августа 2016-го по февраль 2017 года.
Многие трансакции, отраженные в этом документе, показывают перечисления в адрес PALWAN. Другие перечисления, очевидно, отправляли сыну Хабибулы — Нуермаймаити.
Таможенная декларация Айдарова. Нажмите, чтобы увеличить.
Один из названных Саймаити курьеров, 36-летний Эркинбек Айдаров, сам служит в таможне. Он работает инспектором на железнодорожном пункте таможни на юге Кыргызстана.
Его старший брат Запарбек (Зафар) Айдаров — подполковник таможни и главный инспектор в Бишкекском управлении. Согласно статьям в кыргызских СМИ, Запарбек — боец смешанного стиля, принимавший участие в турнирах MMA как представитель таможенной службы, также выполняет функцию некой силовой поддержки для Раимбека Матраимова.
Согласно одной из таможенных деклараций, представленных Саймаити, Эркинбек Айдаров перевез 715 200 долларов во время поездки в Турцию 25 марта 2016 года. Происхождение денег, согласно заполненной таможенником форме, это его доход. Но, согласно кыргызскому бизнес-реестру, он не владеет ни одной компанией, которая могла бы принести ему такие доходы. Его официальная зарплата госслужащего составляет меньше 200 долларов в месяц и тоже не может объяснить наличие таких больших сумм.
В коротком интервью Эркинбек Айдаров опроверг то, что когда-либо работал курьером. «Я ничего об этом не слышал. Я ничего не знаю», — сказал он и повесил трубку.
Но Саймаити описал его как одного из своих постоянных курьеров, который был в числе тех, кто вывозил деньги семьи Абдукадыр.
Саймаити рассказал, что кроме перевозки наличных в Турцию его курьеры время от времени перевозили золото в Дубай и Турцию. Он представил две таможенные декларации и показал в качестве доказательств десятки фотографий.
Часть золота, по словам Саймаити, перевозил человек, близкий к Матраимову, который не ответил на запрос о комментарии для этого материала. Другую часть золота перевозил один из курьеров Саймаити, который также занимался перевозкой денег семьи Абдукадыр.
Дорогие читатели! Если хотите видеть больше подобных расследований на «Клоопе», пожалуйста, поддержите нас на «Патреоне» — это поможет нам эффективнее работать и обеспечит безопасность наших журналистов.