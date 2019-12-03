Той октябрьской ночью его куратор ждал селфи дольше обычного, но так и не дождался. Керимов пропал.

Куратора звали Айеркен Саймаити, он профессионально занимался отмыванием денег. К своим 37 годам Саймаити организовал целую сеть курьеров, подобных Керимову — больше десятка простых работяг регулярно летали по маршруту Бишкек — Стамбул с плотно набитыми сумками, которые они клали под сиденье спереди. В каждой сумке было целое состояние (особенно по меркам Центральной Азии) — от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов.

Сеть Саймаити многие годы работала в условиях полной секретности. Но когда Керимов пропал, Саймаити решил рассказать свою историю. Он подкрепил её десятками турецких и кыргызских таможенных деклараций, заполненных его работниками.

В совместном расследовании журналисты радио «Азаттык» (RFE/RL), OCCRP и «Клоопа» изучили эти декларации, данные о перелетах, записи пограничной службы и другие документы, а также взяли многочисленные интервью, чтобы выяснить реальный масштаб происходившего.

Саймаити был всего лишь одним игроком в целой подпольной индустрии специалистов по выводу денег, которые обеспечивают еженедельный отток миллионов долларов из Кыргызстана с минимальными проверками.

Анализ документов показывает, что курьеры вывезли из Кыргызстана 77 миллионов долларов. Реальная сумма наверняка намного больше. Саймаити утверждал, что за эти годы только его сеть перевезла более миллиарда долларов.