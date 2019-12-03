Сотрудники музея ИЗО написали открытое обращение к Сооронбаю Жээнбекову с просьбой восстановить в должности бывшую директрису музея Миру Джангарачеву. Копию письма авторы опубликовали 3 декабря на странице музея в инстаграме. Увольнение Джангарачевой произошло на фоне феминистской выставки Feminnale — один из перфомансов на выставке представляла обнаженная женщина.

Коллектив музея привел в письме достижения бывшей главы, заявив, что она «поставила высокую планку […] по сохранению культурного наследия страны».

По их словам, Джангарачева привела в порядок архивные художественные коллекции, заключила договор о сотрудничестве с ЮНИСЕФ, а также с другими международными организациями. Под ее руководством также приведены в порядок здание музея и выставочные залы. А подвалы очищены от «векового ненужного хлама».

«Музей, как государство, в котором должен быть свой порядок и своя ответственность. Джангарачева честно и беспристрастно выполняла свои обязанности и, на наш взгляд, была на своем месте, наделяя коллектив и общество энергией чистоты и света», — заключили сотрудники музея.

На момент разговора с журналисткой «Клоопа», Джангарачева заявила, что не знала об открытом обращении ее коллег к президенту. По ее словам, она находилась в милиции и еще не была на работе.

Вынужденное увольнение

Джангарачева написала заявление об увольнении по собственному желанию утром 2 декабря, после того, как датская перформансистка выступила на выставке обнаженной. Это увольнение называют «вынужденным». Такое заявление сделала общественная деятельница Айжан Чыныбаева. С этим солидарны и некоторые участники и посетители выставки.

Джангарачева сообщила, что уволилась, чтобы уберечь сотрудников музея и организаторок первой Feminnale от «угроз и физической расправы со стороны» представителей движения «Кырк чоро».