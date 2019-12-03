(…) [Выставка Feminnale] серьезная, глубокая, новаторская, надо там ходить и думать, не просто плеваться и ругаться! Это выставка женщин о проблемах, которые их мучают, от которых они страдают, умирают, борются, пусть не одолевают их, но не сдаются! Это крик души, их зов к обществу, что надо остановить насилие, менять свои замшелые отжившие взгляды, призыв к справедливости, к правовому возмездию.

Почему дочек и отцы и матери у нас называют такими нежными именами, как Айсулуу, Айчурок, Канайым, Айкерим, Мээрим, но с легкостью в сердце соглашаются, когда их крадут незнакомые парни. Как овцу. Считая, что ее дело — выйти все равно замуж, родить детей. А если жизнь их не удалась, и женщина, их дочь, с двумя-тремя детьми оказывается на улице, или уходит из-за постоянных побоев от мужа, то зачастую родительская семья не принимает ее домой назад: что скажут люди(?!) Уверена, что таких жестоких родителей, как у нас, вряд ли вы встретите в округе! Это необъяснимая жестокость в конце того легкого соглашательства в самом начале пути – разве это не есть безответственность самих родителей, всего общества по отношению к женщине, к детям?!