Единственная экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева написала большую колонку об искусстве, проблемах женщин и цензуре. Мы публикуем ее сокращенную версию, в полном виде вы можете почитать ее здесь.
Контекст: Причиной колонки стало негативная реакция и нападки нацпатриотов на организаторок выставки современного искусства Feminnale в музее ИЗО и последовавшее вслед за этим увольнение директрисы музея Миры Джангарачевой. Министерство культуры не поддержало искусство, а поддержало нацпатриотов и запретило показывать несколько экспонатов выставки, назвав их провокационными.
Выставочных скандалов на свете было немало и на Западе, и на Востоке. Какой обструкции была подвержена Эйфелева башня, мы можем себе только вообразить, вряд ли мы почувствуем через века сейчас ее накал и остроту.
А вспомним фильм «Первый Учитель» Андрея Кончаловского по Чингизу Айтматову с обнаженной Натальей Аринбасаровой, как бурлила тогда наша страна! Ах, как унизили ее в глазах мира(?!) Скандал теперь разразился и в нашем Музее ИЗО: кого он задел и почему?! (…)
(…) [Выставка Feminnale] серьезная, глубокая, новаторская, надо там ходить и думать, не просто плеваться и ругаться! Это выставка женщин о проблемах, которые их мучают, от которых они страдают, умирают, борются, пусть не одолевают их, но не сдаются! Это крик души, их зов к обществу, что надо остановить насилие, менять свои замшелые отжившие взгляды, призыв к справедливости, к правовому возмездию.
Почему дочек и отцы и матери у нас называют такими нежными именами, как Айсулуу, Айчурок, Канайым, Айкерим, Мээрим, но с легкостью в сердце соглашаются, когда их крадут незнакомые парни. Как овцу. Считая, что ее дело — выйти все равно замуж, родить детей. А если жизнь их не удалась, и женщина, их дочь, с двумя-тремя детьми оказывается на улице, или уходит из-за постоянных побоев от мужа, то зачастую родительская семья не принимает ее домой назад: что скажут люди(?!) Уверена, что таких жестоких родителей, как у нас, вряд ли вы встретите в округе! Это необъяснимая жестокость в конце того легкого соглашательства в самом начале пути – разве это не есть безответственность самих родителей, всего общества по отношению к женщине, к детям?!
Все тяготы выпали на плечи женщин в нашем краю: кричащим, разрывающим душу сюжетом выставки является работа Алтын Капаловой, отразившая трагедию женщин-мигранток, сгоревших в московской типографии несколько лет назад. Почему об этом не пишут те, кто куражатся и охаивают Feminnale?! (…)
(…) Я согласна, надо безусловно обсуждать предварительно концепт, идею и показ выставки на научно-методическом совете музея, иметь в виду местный контекст.
Но, пожалуйста, не превращайте музей в богадельню, именно так вышли на свет великие мастера кисти — через споры и сопротивление, пробуждение миллионов своими картинами, произведениями искусства.
Feminnale, пожалуй, единственная выставка современного искусства последней декады на памяти. Искусство — на то оно и искусство, что будоражит, сотрясает умы и сердца людей, это не скучища собранных полотен, написанных в классическом духе, которые вы видите из выставки к выставке. Музеи современного искусства, ставшие реальностью не только в Париже или Нью-Йорке, но и в Москве и в Баку, Тбилиси и Ереване, а скоро будет такой построен и в Алмате – это отражение нашей жизни, весьма противоречивой, скандальной, не умещающейся в рамки обычного (…)
(…) Министерство культуры озаботилось и выдало скоропалительную реакцию по поводу одной этой выставки единственно работающего музея в столице по навету людей, малознакомых с искусством. Почему Минкультуры не работает над открытием Исторического музея, непростительно надолго выпавшего из культурной жизни горожан и гостей страны?! (…)
(…) В сетях разбушевались те, кто отстаивает наши традиционные нравы и ценности, молодой министр стушевался, указывают директору музея Мире Джангарачевой на выход вместо того, чтобы разобраться и сделать выводы.
Остановитесь господа, у вас может есть административная сила, но есть и общественный глас и женская солидарность: выставка посвящена всем кричащим проблемам женщин на всемирной неделе против женского насилия. Что вы Минкультуры, все правительство сделали в решении этой проблемы?! Если женщин так часто бьют до смерти, а этим полны все сводки новостей, если становится все больше педофилов-мужчин, которые насилуют и даже женятся на 13-15 летних девочках, а тех мужчин, кто берет больше чем две жены не счесть, это все женщинам можно терпеть и терпеть?! Доколе терпеть?! Выставка образовательная, поучительная, впору привести туда всех, кто ютится в кризисных центрах, а их у нас 14, и их крайне в стране не хватает! (…)
(…) Остыньте все, одумайтесь! Надо всем нам задуматься, как преодолевать все эти проблемы. Неделя против насилия не декоративная, она, надеюсь, всех заставит изменить наши устои, наш подход к женщинам и их проблемам. Именно в этом сила искусства, ее зов. А зачем выставки ради выставок, мертвые музеи?! Мы, женщины, как всегда постоянны в своих взглядах, настроены на изменение страны в лучшую сторону.