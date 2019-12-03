Министр культуры Азамат Жаманкулов приехал в музей ИЗО имени Гапара Айтиева утром 3 декабря и распорядился снять с экспозиции шесть работ. По словам организаторок, в музей он приехал вместе с одним из членов «Кырк Чоро» – в одном автомобиле.

Жаманкулов заявил, что специальная комиссия проанализировала все экспонаты выставки и решила убрать из нее «провокационные картины». На вопрос о составе комиссии министр отвечать отказался.

Ему напомнили о том, что бывший директор музея ИЗО Юристанбек Шыгаев рисовал на голых женщинах, и его работы цензуре подвергнуты не были, но Жаманкулов никак это не прокомментировал.

По мнению министра, 80% населения не поддерживают проведение выставки, однако, источник этой статистики или исследования министр называть не стал. Он также не смог сослаться на закон, согласно которому Минкульт мог законодательно запретить экспонаты выставки, но заявил, что «дирекция музея может обратиться в министерство для консультации». На вопрос, обращался ли музей в Минкульт для консультации, он не ответил.



«Выставка будет продолжаться – у нее есть своя хорошая цель, своя хорошая важная тема, и я призываю всех прийти посмотреть, кроме тех где есть провокация», – сказал он.

Министр отметил, что решение о снятии работ с выставки не зависело от мнения группы нацпатриотов, которые угрожали организаторкам и директрисе музея – «они не сделали никакого влияния».

«Я итак собирался давать пресс-конференцию, просто эти люди, «Кырк чоро», приехали митинговать у министерства культуры – и я их принял и дал информацию. Все уже было решено, просто так совпало, что они приехали одновременно со всей прессой», – сказал он.

По словам Жаманкулова, Мира Джангарачева не вернется на пост директрисы музея, так как она сама подала заявление, «принимая ответственность». Если бывшей главе музея продолжат поступать угрозы, минкульт выделит ей охрану.

Экспонаты, не прошедшие проверку минкульта, организаторки выставки вынесли из здания музея на носилках. Их разместят в коворкинге «Ололо Хаус».