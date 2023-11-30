Постоянный координатор ООН Антье Граве потребовала немедленно удалить фотографии секс-работниц с их личными данными, которые 28 ноября распространил ГКНБ. Гравье призвала власти республики уважать человеческое достоинство и права женщин.

С соответствующим письмом Гравье обратилась к госорганам Кыргызстана. В письме говорится, что Гравье «выразила обеспокоенность по поводу публичного распространения персональных данных и личностей женщин, предположительно вовлеченных в проституцию».

«Отмечая возможные нарушения прав женщин на неприкосновенность частной жизни, на недискриминацию, на презумпцию невиновности и право на свободу от унижающих человеческое достоинство видов обращения, [Гравье] также подчеркнула необходимость защищать потенциальных жертв и свидетелей таких серьезных преступлений, как торговля людьми и принуждение к проституции», — сообщили в ООН.

Постоянный координатор ООН призвала «в срочном порядке» изучить все причины, которые привели к распространению фотографий женщин крупным планом, с целью предотвратить подобные действия в будущем. По её словам, вовлеченным в проституцию женщинам сейчас необходимо обеспечить защиту и поддержку.

«Гравье также призвала государственные органы установить потенциальных жертв и свидетелей таких серьезных преступлений, как торговля людьми и принуждение к проституции среди выявленных женщин, и обеспечить их права, а также содействовать немедленному удалению всех изображений вовлеченных женщин», — сообщили в ООН.

Слив фотографий и личных данных секс-работниц сотрудниками ГКНБ

28 ноября Госкомитет нацбезопасности распространил фотографии десятков женщин, которые, по его данным, были вовлечены в проституцию. Сотрудники ГКНБ также опубликовали паспортные данные, адреса некоторых из них и имена их родителей назвав это «профилактикой».

До этого глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял, что большая часть тех, кто «работает» в местах оказания интимных услуг — студентки, и с этим нужно бороться. Ташиев призвал сотрудников ГКНБ обратить внимание на проституцию, заявляя, что в последнее время «девушки испортились».

Видео с рейда, а также фотографии женщин, опубликованные ГКНБ, начали распространять в соцсетях, а также показали в эфире республиканских телеканалов.

В Институте омбудсмена, комментируя действия спецслужбы, призвали госорганы обеспечить соблюдение прав секс-работниц, а также «не показывать их лица и не обнародовать персональные данные, так как это нарушение их прав, установленных законом».

Юристка Фатима Якупбаева отметила, что публикация или распространение фото- или видеоматериалов без согласия человека нарушает неприкосновенность частной жизни и считается уголовным преступлением.

Юристка Таттуубубу Эргешбаева заявила, что действия спецслужбы противоречат принципу презумпции невиновности.

Действия ГКНБ осудили и ряд депутатов Жогорку Кенеша. Парламентарий Дастан Бекешев заметил, что даже при задержании преступников они являются подозреваемыми и их данные не разглашаются.

По теме: ГКНБ «пристыдил» секс-работниц, опубликовав их личные данные. Что с этим не так? (Всё)





