Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев пригрозил, что спецслужба раскроет личности и опубликует в интернете фотографии секс-работниц и тех, кто воспользуется их услугами «если попадутся повторно». По его словам, среди тех, кто пользуется «интим-услугами», выявлены депутаты, чиновники и госслужащие, а также бизнесмены.

«Вы и ваши деяния взяты нами на учет. Если вы не перестанете этим заниматься и попадетесь еще раз, то, несмотря на занимаемую должность, мы покажем ваши лица. Будем говорить обществу, что такой-то чиновник, депутат или бизнесмен занимается такими-то делами. Я всем объявляю, что мы с этими отрицательными явлениями будем бороться до конца. В Кыргызстане теперь никто не сможет получать интим-услуги от наших девушек. Это мы будем контролировать», — сказал он.

Также Ташиев рассказал, что ГКНБ выявил в нескольких мессенджерах специальные группы, где состояли около 200 девушек от 18 до 25 лет, которые по его словам, оказывали интим-услуги. Ташиев пообещал, что их данные ГКНБ не будет публиковать, а будут показывать родителям, «чем занимаются их дети, чтобы они тоже принимали участие в воспитании своих детей».

Глава ГКНБ пригрозил, что если эти девушки «повторно попадутся, то спецслужба будет вынуждена показать их лица и объявить фамилии».

Кроме Ташиев сообщил, что в ходе рейдов было задержано 6 организаторов притонов и 2 владельца зданий, в которых они находились.

ГКНБ 28 ноября сообщил о том, что в ходе рейдов 25-26 ноября выявили и закрыли сеть заведений, «предоставляющих интимные услуги». Госкомитет вместе с тем распространил фотографии десятков женщин, которые, по данным комитета, были вовлечены в проституцию, а также опубликовал паспортные данные, адреса некоторых из них и имена их родителей. В учреждении назвали это «профилактикой».

Однако, по мнению правозащитников и юристов, спецслужба нарушила закон и подвергла секс-работниц и их родных опасности. Осудили действия ГКНБ и в Институте омбудсмена, призвав госорганы обеспечить соблюдение прав секс-работниц, а также «не показывать их лица и не обнародовать персональные данные, так как это нарушение их прав, установленных законом».



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