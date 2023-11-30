30 ноября некоторые предприниматели столичных рынков «Дордой», «Орто-Сай» и «Мадина» вышли на митинг. Они недовольны налоговой политикой и требуют оставить патентную систему.

«[Торговцы рынка “Дордой”] заявляют, что введенный на рынке специальный налоговый режим увеличил нагрузку, а те, кто работает в швейной отрасли говорят, что в их работе увеличились недопонимания. Торговцы просят оставить патентную систему», — сообщает «Азаттык».

На видео с места митинга некоторые торговцы рынка «Дордой» требовали встречи с главой Кабмина Акылбеком Жапаровым. Перед торговцами выступил мужчина, которого представили советником Жапарова. Он сообщил, что глава Кабмина пообещал встретиться с предпринимателями после того, как вернется в Кыргызстан. Сейчас Жапаров находится в Великобритании с рабочей поездкой.

Встречи с Жапаровым потребовали и торговцы рынка «Мадина». Часть предпринимателей объявили забастовку и не вышли на работу.

Торговцы рынка «Орто-Сай» сообщили журналистам «Клоопа», что составят письмо, в котором потребуют от властей в недельный срок решить их вопросы.

В Налоговой службе и Минэкономики пока не комментировали эти митинги.

29 ноября на митинг выходили предприниматели Кара-Суйского рынка в Ошской области. Они выступили против обязательного применения контрольно-кассовых машин (ККМ).

Позже в Налоговой службе сообщили, что предпринимателей Кара-Суйского рынка освободят от их использования.

По данным ведомства, рынки «Дордой» и «Тураталы эл базары» (Кара-Суу) относятся к стратегическим объектам и могут работать в особом налоговом режиме. Торговцев этих рынков с 1 января 2024 года освободят от применения ККМ, ЭСФ и ЭТТН при реализации товаров внутри зоны особого режима.

С 1 января 2024 года в Кыргызстане прекращают свое действие патенты для торговой деятельности.

В Минэкономики сообщали, что от уплаты налогов освобождаются реализаторы товаров или услуг населению, если они используют ККМ и при этом их годовой оборот не превышает 8 млн сомов. В случае же превышения этой суммы предусмотрены другие ставки налога от 0,5% до 4% в зависимости от годовой выручки и вида деятельности индивидуального предпринимателя. На рынках «Дордой» и «Тураталы эл базары» ставка налога устанавливается в зависимости от заявленного объема выручки.

На заседании Жогорку Кенеша 30 ноября депутат Балбак Тулобаев подверг критике работу Налоговой службы. По его мнению, с предпринимателями не проводится достаточная информационная работа.

В марте президент Садыр Жапаров сказал, что «не нужно выходить против ККМ», так как их применение приносит свои плоды. Он привел в пример два ресторана, которые в 2021 году заплатили налогов менее 200 тысяч сомов и более 500 тысяч сомов — в 2021 году, а по итогам 2022 года – более 2,5 млн сомов.

В последние два года власти Кыргызстана ввели ряд новшеств для предпринимателей, реализующих товары или услуги. Власти требуют от них использовать контрольно-кассовые машины (ККМ), а также пользоваться электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН) и счет-фактурой (ЭСФ). В связи с этим в Бишкеке и ряде регионов проходили акции протеста.

Фото на главной: «Азаттык».