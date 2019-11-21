По словам Саймаити, звонок поступил от кыргызского криминального авторитета, который говорил о конфиденциальных документах. Это предупреждение, возможно, для него не стало сюрпризом. Всего несколькими днями ранее радио «Азаттык» (кыргызская служба радио «Свобода») выпустило расследование о том, что фонд влиятельного в Кыргызстане клана Матраимовых получил почти 2,4 миллиона долларов США от теневого бизнеса.

Самый известный представитель клана — Раимбек Матраимов, влиятельный экс-замглавы кыргызской таможни. Матраимов, проработавший почти всю жизнь на государственной службе, известен в стране слухами о его огромном богатстве, из-за которых он получил прозвище «Раим-миллион».

Чтобы защитить Саймаити, радио «Азаттык» не раскрывало то, что это именно он предоставил ключевые доказательства, включая документы.