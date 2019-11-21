Есть немало причин, по которым богатые люди со всего мира интересуются рынком роскошной недвижимости в Дубае. Для некоторых из них главной причиной была секретность, которую предоставляют законы этого эмирата: данные о владельцах земельных участков недоступны общественности.

Среди недавних инвесторов оказалась жена Раимбека Матраимова, влиятельного экс-замглавы таможни Кыргызстана. Журналисты обнаружили, что она вложилась в строительство многофункционального пятиэтажного здания в одном из быстрорастущих районов Дубая.

Раимбек Матраимов, бывший заместитель главы Государственной таможенной службы Кыргызстана.

Среди других инвесторов в строительстве этого здания есть семья Абдукадыр — скрытный уйгурский клан, построивший подпольную центральноазиатскую империю грузоперевозок стоимостью сотни миллионов долларов.