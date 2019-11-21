Жена Раимбека Матраимова, влиятельного бывшего замглавы кыргызской таможни, имеет совместный строительный проект в Дубае вместе с Абдукадырами — богатой уйгурской семьей, которая до этого момента оставалась в тени. На родине эта семья построила подпольную империю грузоперевозок, которая расцветает благодаря коррупции на таможне.
Есть немало причин, по которым богатые люди со всего мира интересуются рынком роскошной недвижимости в Дубае. Для некоторых из них главной причиной была секретность, которую предоставляют законы этого эмирата: данные о владельцах земельных участков недоступны общественности.
Среди недавних инвесторов оказалась жена Раимбека Матраимова, влиятельного экс-замглавы таможни Кыргызстана. Журналисты обнаружили, что она вложилась в строительство многофункционального пятиэтажного здания в одном из быстрорастущих районов Дубая.
Среди других инвесторов в строительстве этого здания есть семья Абдукадыр — скрытный уйгурский клан, построивший подпольную центральноазиатскую империю грузоперевозок стоимостью сотни миллионов долларов.
Всё это лишь часть того, что обнаружили журналисты радио «Свобода», OCCRP и «Клоопа» в совместном расследовании о том, как функционировал этот бизнес и как зависел от взяток чиновникам таможни, включая самого Матраимова.
Одним из главных персонажей этой истории был человек, признавшийся в отмывании денег. Отвернувшись от бывших работодателей, он рассказал журналистам о коррупционных схемах на таможне, представив документы в подтверждение своих слов.
Ранее в этом месяце он был убит в Стамбуле. Но до убийства он рассказал журналистам о Дубае, предположив, что Матраимов вкладывал туда деньги в партнерстве с семьей Абдукадыр.
Хотя он не представил документов о бизнесе в Дубае, журналисты сами нашли совместный строительный проект жены Матраимова и семьи Абдукадыр в этом эмирате — это первое документальное подтверждение того, что у этих двух семей официальное бизнес-партнерство.
Кроме пятиэтажного здания, которое должны завершить к концу этого года, жена Матраимова Уулкан Тургунова также приобрела участок земли, на котором это здание находится. Кроме того, она владеет еще одним участком и квартирой в Дубае. Тургунова потратила на эти приобретения как минимум 12 миллионов долларов в период с 2015 по 2017 год, согласно утечке данных о владении недвижимостью.
Два участка Тургуновой находятся в Jumeirah Village Circle — это район Дубая, застроенный виллами и дорогими особняками, расположенный вдоль главной магистрали эмирата. Квартира Тургуновой находится в здании, строительство которого завершится в конце 2019 года в близлежащем районе Jumeirah Beach Residence.
Базу данных об имуществе и его владельцах составили профессионалы в сфере недвижимости. Эту базу приобрела неправительственная группа C4ADS, которая затем передала ее журналистам OCCRP. Хотя в базе данных нет точных дат приобретения имущества, она отражает местонахождение объектов, контактные данные покупателей и — часто — стоимость.
Все это имущество, а также партнерство Тургуновой с семьей Абдукадыр представляют большой интерес, потому что происхождение миллионов долларов, потраченных на эти вложения, тяжело объяснить, опираясь на документы об официальном доходе Матраимова. Ни одно из этих приобретений никогда не появлялось в его публичных декларациях об имуществе, которые обязательны для кыргызских чиновников.
$1000 в месяц
Декларация о доходах Матраимова за 2016 год не отражает финансовых возможностей, которые позволили бы семье предпринять в следующем году инвестиции на 12 миллионов долларов.
Матраимов, который большую часть жизни был на госслужбе, известен в Кыргызстане благодаря слухам об огромном богатстве, из-за которых он даже получил прозвище Раим Миллион. Расследование радио «Свобода» в 2017 году показало, что принадлежащий Матраимовым особняк в Оше не соответствует его официальным низким доходам.
Habib Residences
Доказательства, связывающие Тургунову с семьей Абдукадыр, найдены не только в утечке из базы данных дубайской недвижимости.
Согласно отчету BNC Network (группа, которая составляет самую обширную, по ее утверждению, базу данных о строительстве в этом регионе), строительство пятиэтажного дома закончится в конце этого года. В отчете BNC говорится о еще четырех владельцах этого проекта и о роли, которую каждый из них играет. Тургунова числится в проекте как инвестор. Еще один инвестор — Маймаитили Хадир, брат Хабибулы Абдукадыра, известный своей активностью в бизнес-сети семьи Абдукадыр. Третий участник — компания AKA International, которой управляет сам Хабибула Абдукадыр, самый старший брат и лидер семейного клана.
Родственники Хабибулы Абдукадыра используют несколько разных фамилий, включая такие, как Хадир, Палван и Айбибула. Для упрощения мы называем их «семьей Абдукадыр», потому что Хабибула Абдукадыр — глава всей этой бизнес-империи.
Другое доказательство нашлось у одного из подрядчиков проекта. Список строительных проектов, опубликованный на сайте компании-подрядчика, указывает Тургунову и Маймаитили Хадира как двух владельцев проекта.
Выяснив, где именно находится стройка, через официальные градостроительные документы, журналисты посетили ее. Как и многие другие места в Дубае, стройплощадка отделена от остальных домов обширными просторами пустыни, поэтому добраться туда можно только на машине. Стройка охраняется частной службой безопасности и полицейским патрулем, который в итоге прогнал журналистов с территории.
Информационный стенд возле здания указывает трех из четырех инвесторов, упомянутых в отчете BNC Network: Хадира, компанию AKA International и дубайскую строительную компанию Nakheel. Когда журналисты посещали это место в августе и сентябре, они заметили, что имя четвертого владельца было заклеено лентой.
На стенде также показано, как будет выглядеть здание по окончании строительства. Внешне оно почти идентично зданию, указанному в резюме Александра Кармеинского, немецкого архитектора, который ранее строил другие здания для семьи Абдукадыр. В резюме Кармеинского объект носит название «Многоквартирное здание Habib Residences — JVC Dubai». Оно описывается как здание на 82 квартиры с магазинами на первом этаже и спортзалом, а также «с бассейнами на крыше, с которой открывается вид на новый торговый центр Jumeirah Village Circle».
Кармеинский в своем резюме называет владельцем проекта компанию AKA International.
Журналистам не удалось связаться с Раимбеком Матраимовым, чтобы получить комментарий. На просьбу о комментарии также не откликнулись многие члены его семьи и их представители. Ассистент Искендера Матраимова попросил дать ему время, но из соображений безопасноти, которые в том числе связаны с оперативностью этой публикации, мы не могли удовлетворить его просьбу.
Адовкатка, ранее представлявшая Раимбека Матраимова, заявила, что больше с ним не работает и отказалась что-либо комментировать.
Представители семьи Абдукадыр, таможенной службы и правоохранительных органов Кыргызстана не ответили на многочисленные просьбы о комментарии. Связаться с Уулкан Тургуновой также не удалось.