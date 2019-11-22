Совместная команда журналистов «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP 21 ноября выпустила расследование об Айеркене Саймаити, бизнесмене, который вывел около 700 миллионов долларов США из Центральной Азии и был убит в Стамбуле.

Но перед смертью он передал журналистам документы, которые раскрыли схему массового и систематического хищения денег. Журналисты также установили связь клана с Раимбеком Матраимовым, бывшим зампредом Государственной таможенной службы

«Клооп» собирает реакции пользователей соцсетей, среди которых депутаты парламента, активисты и общественные деятели. Многие требуют отставки членов правительства, финполиции, таможенный службы и финразведки.