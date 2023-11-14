Государственная комиссия по делам религии предложила внести поправки в ряд законов, касающихся депутатов и политических партий. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение 11 ноября на портале koomtalkuu.kg.

Так, предлагается ввести поправки в закон «О политических партиях» и ввести запрет на территории республики:

на создание и деятельность политических партий зарубежных государств, а также их подразделений;

на создание политических партий на религиозной основе, а также участие всех политических партий в религиозной деятельности.

Также предлагается при проведении агитации и в названии партии запретить использование любой информации и изображений на религиозную тематику. Кроме того, они хотят ввести запрет на финансирование деятельности политических партий субъектами религиозной деятельности.



Госкомрелигии также предложила запретить депутатам Жогорку Кенеша, местных кенешей совмещать депутатские полномочия с религиозной деятельностью. Вдобавок предлагается запретить избираться депутатами ЖК и местных кенешей религиозных деятелей.

Также они хотят ввести штрафы за:

проведение предвыборной агитации, собраний и других политических мероприятий в объектах религиозного назначения в размере 5500 сомов в отношении физлиц и 17 тысяч для юрлиц;

вмешательство религиозных организаций или их представителей в деятельность органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц для физлиц 5500 сомов, а для юрлиц — 17 тысяч;

финансирование деятельности политических партий субъектами религиозной деятельности в отношении физлиц в 5500 сомов, для юрлиц – 17 тысяч.

Госкомрелигии в справке-обосновании к своему проекту постановления отмечает, что задачей инициативы является «обеспечение последовательности государственной политики в религиозной сфере и совершенствование законодательной базы».