Президент Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство высотного многофункционального гостиничного комплекса Manas Tower 45 на юге Бишкека. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что в истории страны подобный высотный комплекс строится впервые, а в его реализации задействовано Управделами президента и зарубежные инвесторы. Завершить строительство планируется в течение 2,5-3 лет.

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Как сообщили в пресс-службе президента, комплекс будет включать в себя пятизвездочный отель, бизнес-центр, конференц-залы, рестораны, гипермаркет, более 20 тысяч торговых площадей и подземную автостоянку на 600 легковых автомобилей. Также на самом верху здания расположится вертолетная и панорамная площадка, которые «дадут возможность жителям и гостям города с высоты более 200 метров полюбоваться красотой Бишкека».

«Наши предки, прожившие десятки веков, завещали новому поколению независимость. В свою очередь, подрастающее поколение обязано оберегать и сохранить наш прекрасный Кыргызстан. Мы твердо верим, что выполним наследие наших предков, построим развитую страну и сильное государство, осуществим благородные цели по передаче его нашим потомкам», — отметил Садыр Жапаров, закладывая капсулу.



По его мнению, этот гостиничный комплекс, будет отличаться современным дизайном, придаст красоту городу и будет удобным зданием с комфортными условиями для гостей столицы. Он уверен, что отель станет одним из уникальных и узнаваемых зданий в городе и вокруг него в будущем построят другие комплексы и центры.

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Он добавил, что нынешняя государственная политика направлена на создание благоприятных условий для успешной работы инвесторов в любой сфере, для чего предусмотрены различные преференции и льготы.

Это не первый подобный крупный объект, который строится в Бишкеке. На юге столицы планируется строительство 37-этажного пятизвездочного отеля за $321 млн. Реализацией проекта занимается скандальный китайский бизнесмен Хабибула Абдукадыр, который пообещал построить отель за 2 года.



Однако, как выяснили «Клооп» OCCRP и Temirov Live в совместном расследовании, в проекте участвуют друзья сына президента Рустама Жапарова.



Сам президент, комментируя одно из расследований издания «ПолитКлиника», посвященных Рустаму Жапарову, заявил, что его сын «занимается поиском и привлечением инвесторов».



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Участие сына президента в инвестпроектах. НТРК не нашел ни одного кыргызстанца, который был бы против