В Кыргызстане в настоящее время насчитывается 60 тысяч рабочих мест. Как пишет «Азаттык», об этом 14 ноября заявил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев в ходе форума «Соотечественники-2023».



По его словам, возвращающиеся из-за рубежа мигранты смогут найти работу на родине.

Он сообщил, что в 2024 году начнется строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, в результате чего будет создано от 10 до 30 тысяч рабочих мест. Также, по его словам, рабочие нужны и для строительства Камбаратинской ГЭС.

При этом, как отметил Кулубаев, мигрантов из Кыргызстана продолжают отправлять на работу в Южную Корею, Японию, Германию и ряд стран Европы.

«Миграция — большой процесс во всем мире. Развитые страны тоже прошли через этот процесс. Будет полезным, если граждане будут выезжать за рубеж, получать опыт и применять его после возвращения», — сказал министр.



В начале ноября глава Минтруда Гульнара Баатырова заявила о том, что за последние два года количество безработных в республике снизилось на 7,7%, а официальный уровень безработицы уменьшился на 0,3%.

В 2021 году власти Кыргызстана презентовали программу развития страны до 2026 года, согласно которой планируется сократить безработицу в стране с 5,8 до 5%, причем в первую очередь, за счет миграции.

По последним данным Минтруда, в настоящее время более 1,5 млн граждан Кыргызстана работают за границей. Основная их часть в России — более 1 млн человек.