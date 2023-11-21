Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству и госустройству 21 ноября в первом чтении одобрил проект закона, предусматривающий штрафе в размере 5 тысяч сомов за неявку на выборы. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Законопроект предусматривает, что каждый кыргызстанец, достигший 18 лет, обязан участвовать в выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша. В противной случае последует штраф. По словам инициатора законопроекта депутата Тазабека Икрамова, исключения будут делаться только лицам, имеющим «уважительные причины».

Во время обсуждения законопроекта депутатка Джамиля Исаева добавила, что необходимо прописать в тексте документе определение этих уважительных причин.

В свою очередь депутат Жанарбек Акаев поддержал законопроект, заявив, что молодежь не участвует в выборах.

Ранее против инициативы Икрамова выступили в Кабинете министров. Заместительница министра юстиции Зарема Аскарова говорила, что законопроект противоречит Конституции страны и нормам международных соглашений.

По ее словам, участие в выборах является правом каждого кыргызстанца и штрафовать за неучастие незаконно. Такое же мнение высказали представители Института омбудсмена и Генпрокуратуры.

При этом ранее Комитет парламента по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции не поддержал законопроект Икрамова.