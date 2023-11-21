Активист Ондуруш Токтонасыров попал в больницу. Об этом 21 ноября сообщила правозащитница Гулшайыр Абдирасулова.

По ее словам, уголовное преследование и суды «добивают здоровье» 65-летнего активиста.

«Сам он никогда не попросит помощи, он живет на 4000 сомов пенсии, а ему нужно качественное лечение и хорошее питание. Если есть возможность закинуть ему на Мбанк, то сделайте это друзья. Его Мбанк 0555081678 Ондуруш Т», — написала Абдирасулова.

За последние пару лет 65-летний Ондуруш Токтонасыров стал символом гражданского протеста в стране — он постоянно выходит на одиночные пикеты и устраивает политические перформансы. В частности, он активно выступал против вторжения России в Украину, давления на независимые СМИ и задержания активистов.

В июне 2023 года несколько неизвестных мужчин посадили Токтонасырова в машину и увезли в неизвестном направлении. Только спустя несколько часов стало известно, что активист находится на допросе в МВД по делу о возбуждении расовой, этнической и национальной розни. Причиной для возбуждения дела стали антивоенные посты Токтонасырова в Фейсбуке.

В августе того же года сообщили, что следствие по делу Токтонасырова завершено и передано в прокуратуру.