Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор в отношении бывшего внешнего управляющего «Кумтора» Тенгиза Болтурука. Об этом сообщили в пресс-службе суда 21 ноября.

По решению суда, Болтурук признан виновным по статье «Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или государственных закупок». Также в суде сообщили, что Болтуруку назначили наказание в виде выплаты штрафа в размере 800 тысяч сомов.

Суд также отменил подписку о невыезде в отношении Болтурука и снял арест с его счетов в «Оптима Банке».

«После вступления приговора в законную силу денежные средства, уплаченные в счет возмещения ущерба в размере 10 млн сомов на основании платежного поручения, получателем которого является Генпрокуратура направленные в Центральное казначейство Министерства финансов – передать в пользу потерпевшего ЗАО “Кумтор Голд Компани”», — говорится в приговоре суда.

В райсуде добавили, что во время досудебного производства между прокурором и обвиняемым было утверждено процессуальное соглашение о признании вины.

«При заключении лицом соглашения о признании вины и полного возмещения материального ущерба суд назначает наказание, не связанное с лишением свободы, в пределах минимального размера наказания, предусмотренного статьей, по которой лицо признано виновным», — пояснили в суде.

«Кумтор» и арест Болтурука

Тенгиз Болтурук руководил «Кумтором» с 17 мая 2021 года, когда кыргызские власти ввели на руднике внешнее управление. В Кабмине 24 августа 2022 года сообщили, что Болтурука отстранили от руководства рудником. Это произошло после проверки Счетной палаты, которая нашла в компании финансовые нарушения.

Болтурука задержали в сентябре 2022 года, после того как Генпрокуратура возбудила три уголовных дела по итогам проверки работы рудника. По версии следствия, компания нанесла государству ущерб на сумму более 1 млрд сомов.

Вместе с Болтуруком задержали специалиста по снабжению Айшу-Гюль Фронтбек кызы, директора управления финансов Рыспека Токтогулова и исполнительного директора компании Каната Курманова.

В середине марта замгенпрокурора Умуткан Конкубаева сообщила, что задержанные по делу о коррупции на «Кумторе» возместили 642 млн сомов от общего нанесенного ущерба в размере 1 млрд 146 млн сомов.



Материалы уголовного дела в отношении Болтурука передали в суд в конце октября.