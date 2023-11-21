МВД сообщило о задержании солдата, который 20 ноября выстрелил в своего сослуживца на посту Токтогульской ГЭС в Джалал-Абадской области.

В результате ранения военный 2003 года рождения скончался, а подозреваемый скрылся с места и его объявили в розыск.

«Сбежавший солдат Б. У. скрывался в городе Кара-Куль Джалал-Абадской области, на крыше жилого дома, где был обнаружен и при проведении переговоров сдался. При нем также было изъято автоматическое оружие», — сообщили в МВД.

В министерстве добавили, что по предварительным данным, парень выстрелил в сослуживца из-за разногласий. Задержанного передали в военную прокуратуру.