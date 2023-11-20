Министерство внутренних дел сообщило о поисках военнослужащего из города Кара-Куль Джалал-Абадской области, который 20 ноября выстрелил в сослуживца, охранявшего Токтогульскую ГЭС.

По данным МВД, инцидент произошел примерно в 5 утра, когда солдат 2002 года рождения У. Б. выстрелил в сослуживца С. Т. 2003 года рождения, который от полученного ранения умер.

Отмечается, что выстреливший солдат покинул место службы и бросил свое оружие. МВД ведет поиски военного и обещает предоставить дополнительную информацию позже.