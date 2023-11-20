Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что взятые спецслужбами под арест квартиры, принадлежащие покойному криминальному авторитету Камчыбеку Колбаеву, будут переданы населению в ипотеку через государственную компанию.

17 ноября выступая на открытии очередного нового здания ГКНБ, Ташиев рассказал о богатстве Колбаева и об имуществе, возвращенном его семье.

«Мы не тронем супругу, детей, родственников Колбаева, если они не нарушали закона. Вот его жена попросила ресторан, свою машину, и мы вернули сказав: “Чтобы обеспечивали себя так”. Троим дочерям дали три квартиры. Двум сыновьям вернули две квартиры, два земельных участка, объект по техобслуживанию», — сказал он.

Ташиев добавил, что 20 млрд сомов из свыше 100 млрд сомов средств Колбаева переданы на баланс государства.

Ранее ГКНБ сообщал, что предварительная суммарная стоимость всех активов Кольбаева, добытых им незаконным путем, составляет порядка $1 млрд, на которые наложен арест.

Убийство Кольбаева и борьба с ОПГ

Камчы Кольбаев — был один из самых узнаваемых криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. Он состоял на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы (ОПГ).

Кольбаев был убит 4 октября силовиками во время спецоперации по его задержанию. По данным ГКНБ, спецслужба расследовала причастность Кольбаева к убийству члена противоборствующей группировки Чынгыза Джумагулова по кличке Доо Чынгыз, которое произошло в СИЗО июле прошлого года.

После убийства Камчы Кольбаева, по данным спецслужбы, в общей сложности были задержаны более 40 активных членов и лидеров ОПГ Кольбаева. Также предварительная суммарная стоимость всех активов Кольбаева, добытых им незаконным путем, составляет порядка $1 млрд, на которые наложен арест.

Позже супруга Колбаева сделала видеообращение и попросила власти не преследовать их близких. Также она отмечала, что объекты, построенные на кредитные деньги являются единственным источником дохода семьи и просила власти не лишать их доходов.