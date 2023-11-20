Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что глава Кабинета министров Акылбек Жапаров не связан с покойным криминальным авторитетом Камчы Колбаевым, добавив, что он готов привлечь его к ответственности если это так.

Об этом Ташиев сказал 17 ноября, комментируя видео на котором Акылбек Жапаров является гостем на дне рождении матери Колбаева.

«Акылбек Жапаров был на тое пять лет назад. С Камчы Колбаевым я тоже был знаком. Акылбек Жапаров тоже был знаком с ним, но три года как работает с нами. Никакой связи с ним нет. Если Акылбек Усенбекович имеет связи с криминальной группировкой, Колбаевым и был вместе с ним, то я готов привлечь его к ответственности», — сказал он.

Ранее в соцсетях распространилось видео с главой Кабмина Акылбеком Жапаровым на торжестве в честь юбилея матери убитого кримавторитета Камчы Кольбаева.

Тогда в пресс-службе Кабинета министров отметили, что Жапаров находится за пределами страны.

Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков позже сообщил, что Жапаров был приглашен на той в качестве соседа.

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