Сегодня, 20 ноября, Бишкекский горсуд признал виновным чеченского активиста Мансура Мовлаева в незаконном пересечении госграницы и вынес решение выдворить его из страны. Адвокаты Мовлаева намерены обжаловать приговор в Верховном суде.

Во время заседания прокурор попросила судью отменить приговор Первомайского райсуда и назначить Мовлаеву максимальный срок заключения в колонии — два года.

Адвокат активиста Бакыт Автандил также попросил отменить приговор первой инстанции, предоставить Мансурову статус беженца и не выдворять его из страны. Он отметил, что Мансуров подвергался гонениям со стороны властей Чечни за то, что был в оппозиции и раскрывал преступления чеченских властей.

По словам Автандила, Первомайский райсуд вынес решение незаконно, так как согласно статье, применяемой к Мансурову, ему грозит лишь уголовный срок, но не выдворение.

«Выдворение в Чеченскую республику — это отправить его на смерть. Диктаторский режим Рамзана Кадырова не оставит его в покое», — отметил адвокат.

Сам Мовлаев на суде заявлял, что не верит в справедливое решение суда.

«Я не буду ничего просить у судебной коллегии, потому что до меня дошла информация, что суд оставит решение первой инстанции в силе. И каждый взяточник, каждый несправедливый судья ответит перед высшим судом Аллаха», — сказал Мовлаев.

Активист немного поговорил с журналистами после оглашения приговора. Он сказал, что там его уже ждут люди в гражданском, чтобы «выдворить из страны и отдать в руки убийцам».

Решение суда вступило в законную силу сразу после оглашения приговора. Защита Мовлаева намерена сегодня же обжаловать приговор в Верховном суде.

Задержание Мовлаева

Чеченского активиста Мансура Мовлаева задержали 20 августа в Иссык-Кульской области во время «контртеррористической деятельности по противодействию спящим ячейкам международной террористической организации (МТО)». По данным ГКНБ, он находился в межгосударственном розыске России.

В спецслужбе утверждали, что Мовлаев якобы входил в спящую ячейку по указанию эмиссаров МТО в Сирии и был приверженцев радикальной идеологии.

Также по данным Госкомитета, активист в январе этого года незаконно пересек границу Кыргызстана и находился на территории страны используя поддельный паспорт гражданина РФ. После задержания Мовлаева водворили в СИЗО ГКНБ.

После задержания активиста представители чеченского оппозиционного движения 1ADAT на своем YouTube-канале 20 августа выпустили ролик, посвященной Мовлаеву. По их словам, активист выступал с критикой чеченских властей.

Они говорят, что из-за этого чеченские силовики в 2022 году похитили Мовлаева, незаконно удерживали в тюрьме и пытали.

По словам представителей 1ADAT, Мовлаеву удалось сбежать из тюрьмы в Кыргызстан, где он был в бегах. Они говорят, что активист из аэропорта «Манас» должен был вылететь в Турцию, но его задержал ГКНБ Кыргызстана по требованию российских коллег.



В 1ADAT опасаются, что если Мовлаева экстрадируют в Чечню, то власти республики расправятся с ним.





